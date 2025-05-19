Макар Безгин – лауреат конкурса романса

Всего в конкурсе было пять возрастных категорий: до 10 лет, 11–12 лет, 13–15 лет, 16–18 лет и 19–25 лет. В первых четырех категориях участники должны были исполнить одно произведение романсового жанра, а вот взрослым певцам предстояло исполнить два произведения: романсового жанра и на собственный выбор.

В жюри конкурса вошли: заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Шарова, лауреат Международных конкурсов, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, член Союза концертных деятелей России Виктор Огороднов; доцент кафедры вокала Института сценических искусств Тамара Псарёва; преподаватель высшей категории Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского Анна Матюшина.

Участие в конкурсе «Романса трепетные звуки…» принял Макар Безгин – один из солистов образцового самодеятельного коллектива «Вокальная студия «Vocalissimo-Bellissimo» (Центр творчества юных города Гатчины). В возрастной категории «16–18 лет» Макару (педагог по вокалу и концертмейстер М.Д. Огороднов) удалось покорить жюри своим исполнительским мастерством – он стал лауреатом I степени.

Обладателем Гран-при конкурса стал учащийся Санкт-Петербургского хорового училища им. М.И. Глинки Сергей Николин.