Народный музей «Красная горка» получит новый статус

«Историческое решение принято: народный музей форта «Красная горка» войдет в состав музейного комплекса «Дорога жизни». Принципиальной договоренности достигли с его основателем Александром Сенотрусовым — он возглавит филиал, который будет посвящен Малой дороге жизни и защитникам Ораниенбаумского плацдарма. Почти 20 лет коллекция экспонатов сохраняется силами Александра Ивановича и его общественной организации — грантами для НКО мы помогали развивать музей и историческую экотропу, но для дальнейшего комплексного развития всей территории форта, привлечения федерального финансирования и решения земельных вопросов музею нужен статус государственного. Потенциал у места огромный — летом его посещают больше тысячи человек в день, проводятся «Зарница» и мастер-классы для молодежи. Поэтому в сотрудничестве с Минобороны мы планируем здесь создание военно-патриотического парка. Дал поручение Владимиру Цою приступить к разработке мастер-плана развития территории форта», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.