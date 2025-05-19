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В Гатчине отключат горячую воду

ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 20.05.2025г. с 09.00 до 22.05.2025г. до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, 

ул. Достоевского, д. 2,

ул. Урицкого, д. 7/18, 11, 19, 31, 34,

ул. Горького, д. 3, 

пер. Инженерный, д. 1, 

ул. Соборная, д. 10Б лит. А, Б,

ул. Гагарина, д. 25,

ул. 7 Армии, д. 15, 15А, 19, 19А, 21,

ул. Карла Маркса, д. 57, 61, 67, 77,

ул. Радищева, д. 4, 4А, 7Б, 10, 14, 24,

ул. Киргетова, д. 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 15А,

пр-т 25 Октября, д. 2.