В Гатчине отключат горячую воду
ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 20.05.2025г. с 09.00 до 22.05.2025г. до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина,
ул. Достоевского, д. 2,
ул. Урицкого, д. 7/18, 11, 19, 31, 34,
ул. Горького, д. 3,
пер. Инженерный, д. 1,
ул. Соборная, д. 10Б лит. А, Б,
ул. Гагарина, д. 25,
ул. 7 Армии, д. 15, 15А, 19, 19А, 21,
ул. Карла Маркса, д. 57, 61, 67, 77,
ул. Радищева, д. 4, 4А, 7Б, 10, 14, 24,
ул. Киргетова, д. 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 15А,
пр-т 25 Октября, д. 2.
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