В Ленобласти дан старт новой образовательной программе для ветеранов СВО

«Задача — чтобы все участники СВО нашли себя в мирной жизни. В управлении, в производстве, в бизнесе и… в социальных проектах.

Ленобласть первой в России открыла обучающую программу для ребят, вернувшихся с фронта, по реализации проектов в некоммерческом секторе — Герои добрых дел.

Идей много: патриотика, иппотерапия, туризм, дополнительное образование для детей и даже тир. Дал поручение комитету общественных коммуникаций организовать дополнительный этап грантового конкурса для поддержки проектов фронтовиков в 2025 году», — написал в своём Телеграм-канале Александр Дрозденко.

По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, эксперты Комитета и областных ресурсных центров уже активно включились в работу и регулярно проводят консультации с ветеранами СВО, полученные идеи уже дорабатываются и готовятся на ближайшие грантовые конкурсы.

Благодаря конкурсным отборам на гранты губернатора Ленинградской области можно получить до 4 млн рублей на различные проекты — от адаптивного спорта и поддержки ветеранов СВО до культурных и туристических инициатив. Следующий конкурс для СО НКО стартует в конце мая.

Напомним, в этом году комитет общественных коммуникаций планирует поддержать грантами на сумму 100 млн рублей инициативы, направленные на поддержку участников СВО и их семей, волонтёрских клубов и патриотическое воспитание.