В аппарате Уполномоченного состоится «горячая линия» по вопросам обеспечения инвалидов средствами реабилитации
29 мая Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет «горячую линию» по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).
Рубрики: Общество
Как и в предыдущие годы Уполномоченный держит на контроле ситуацию с обеспечением граждан техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР).
Уважаемые жители Ленинградской области! Если в 2025 году вы столкнулись с проблемами, связанными с обеспечением ТСР (получили не в полном объеме или не вовремя), а также с выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, сообщите об этом Уполномоченному.
Обращения будут приниматься в четверг 29 мая с 10 до 14 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.
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