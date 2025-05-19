В аппарате Уполномоченного состоится «горячая линия» по вопросам обеспечения инвалидов средствами реабилитации

Как и в предыдущие годы Уполномоченный держит на контроле ситуацию с обеспечением граждан техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР).

Уважаемые жители Ленинградской области! Если в 2025 году вы столкнулись с проблемами, связанными с обеспечением ТСР (получили не в полном объеме или не вовремя), а также с выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, сообщите об этом Уполномоченному.

Обращения будут приниматься в четверг 29 мая с 10 до 14 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.