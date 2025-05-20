Ленобласть делится опытом работы с субъектами малого бизнеса

«Вместе с правительственной комиссией под руководством Михаила Владимировича Мишустина мы ищем возможности для ускоренного развития малого бизнеса и креативных индустрий. Я рассказал о ленинградской программе поддержки бизнес-проектов, разработанных возвратившимися с фронта участниками СВО. Также предложил в общей программе создания 100 промышленных и бизнес-парков для МСП выделить приоритетные, чтобы «обкатать» модель и реальные затраты», – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область выступает инициатором многих инноваций в системе поддержки малого бизнеса, которые затем переходят на государственный уровень.

В 2024 году впервые совокупно в бюджеты всех уровней сумма поступлений от малого бизнеса в Ленинградской области составила 17 миллиардов рублей.

Количество субъектов МСП в Ленинградской области за 2024 год выросло на 6,43%, в то время как в целом по РФ – на 3,79%. Количество субъектов малого бизнеса в Ленинградской области с начала 2025 года увеличилось на 3% до 87 656 единиц, а численность занятых в этой сфере возросла на 15%, достигнув 388 411 человек.

С 2025 года в Ленинградской области введена грантовая поддержка для предпринимателей, являющихся ветеранами боевых действий. Разработана специальная обучающая программа для ветеранов СВО – «Бизнес Героев 47». Выпускники этой программы могут претендовать на получение гранта в размере до 1 миллиона рублей на создание или восстановление своей предпринимательской деятельности и второго гранта в размере до 3 миллионов рублей на развитие своего проекта.