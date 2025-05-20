Жители Гатчины выкупили колокол для школьного музея

В дореволюционной России Гатчинский меднолитейный завод А.С. Лаврова, расположенный в микрорайоне Мариенбург, славился на всю страну производством колоколов. Один из них после долгих странствий вернулся в Гатчину.

На глазах восхищенных школьников и гостей колокол внесли в зал музея и закрепили на специальный постамент. После чего все смогли насладиться его мелодичным звучанием, обсудить важность события и сделать памятные фотографии.

- Это действительно редкий экспонат. Я очень рада событию, - говорит руководитель школьного музея «Наследие», заместитель директора школы №7 Светлана Максимова. - Тем более что у нас в школе уже собрана большая коллекция колокольчиков – 800 штук. Привозить в дар школе из разных поездок колокольчики стало традицией. А теперь у нас есть настоящий колокол, который изготовлен на нашем заводе. Мы найдем новому экспонату достойное место.

Колокол - многофункциональный, без особых украшений. Несмотря на небольшую трещину, с прекрасным длинным звоном. Сквозь налет времени проступают цифры и буквы. Они могли быть частью «паспорта» колокола, включающего необходимые сведения о нем. В числе таких сведений - дата отливки, вес, имя мастера, при каком государе, по какому поводу отлит колокол. Музею еще предстоит атрибутировать новый экспонат, уточнив его жизненный путь.

Главные инициаторы в этом деле - простые жители Мариенбурга. Владислав Сельянов увидел на «Авито» объявление о продаже колоколов в Московской области, в том числе колокола завода А.С. Лаврова, опубликовал в сети информацию о редком экспонате и подал идею о приобретении его для Мариенбурга. Он же организовал общение с продавцом, чтобы тот подождал, пока жители соберут деньги. А потом процесс запустился, и его было уже не остановить. Жительница Мариенбурга Тамара Турапина непосредственно организовала сбор средств, подключив Совет ветеранов Мариенбурга и его инициативных единомышленников. За неделю собрали около 6 тысяч рублей, а потом появился человек, который оплатил всю сумму, в том числе доставку колокола в Гатчину и изготовление специальной стойки, чтобы его подвесить. Основной вклад сделала выпускница школы 1983 года Елена Каврус. Стилизованную подставку для колокола изготовил тоже местный житель - кузнец из Егерской слободы Вяли Аббасов.

- Когда колокол приобрели, встал вопрос, а куда мы его денем: не на стол же ставить, - рассказывает Тамара Турапина. - Процесс передачи затянулся из-за желания передать в школу не просто колокол, а настоящий экспонат музея. У меня есть замечательный сосед, который воплощает любые творческие идеи – Вяли Сагитович. На оставшиеся после покупки колокола средства мы заказали подставку. Это изделие обеспечивает надежное крепление колокола и возможность его звучания.

Внешним видом конструкция напоминает историческое крепление колокола на крыше Мариенбургского пожарного депо, построенного в 1911 году. К сожалению, это здание утрачено.

- Микрорайон Мариенбург - место с богатой и интересной историей. Завод Рошаля (бывший меднолитейный завод А.С. Лаврова) - яркий представитель как дореволюционной, так и советской истории развития промышленности нашего города. Два знаковых здания, построенные в начале XX века, – здание конторы меднолитейного завода и здание пожарного депо - в разное время были культурными центрами микрорайона Мариенбург. Сегодня культурного центра в Мариенбурге нет. Школьный музей – один из немногих очагов культуры в этой части города Гатчины. Символично, что передача Лавровского колокола школьному музею происходит 19 мая, в день рождения пионерской организации. Пусть это событие станет первой вехой на пути сохранения и приспособления к современному использованию памятников истории одного из старейших микрорайонов нашего города, - подвела итог Тамара Турапина.

Татьяна Можаева