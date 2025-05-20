Ленобласть помнит: юные поисковики на местах боев
С 12 по 18 мая на территории Выборгского района прошла поисковая экспедиция «Вахта памяти 2025. Весна» проекта «Школа поисковика «Область Славы» под руководством поискового отряда «Красный Выборжец».
7 дней, 65 юных поисковиков и 4,5 тонны снаряжения, еды и воды — так на линии Маннергейма, где когда-то гремели бои, новое поколение поисковиков по крупицам восстанавливало историю.
«Школа поисковика «Область Славы» — это:
- 18 опытных наставников и три месяца обучения военной археологии;
- новое снаряжение и современные методики поиска;
- торжественное посвящение в поисковики с вручением шевронов.
«Такие проекты — это не просто экспедиции, а настоящая школа патриотизма, где история перестаёт быть строкой в учебнике. Когда молодые ребята поднимают из земли солдатский медальон или личную вещь бойца — они не просто находят артефакт, а восстанавливают связь времён. Это трудная, но благородная работа — возвращать имена и судьбы», — подчеркнул заместитель председателя областного правительства Владимир Цой.
Проект «Школа поисковика «Область Славы» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по молодёжной политике Ленинградской области.