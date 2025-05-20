Ленобласть помнит: юные поисковики на местах боев

7 дней, 65 юных поисковиков и 4,5 тонны снаряжения, еды и воды — так на линии Маннергейма, где когда-то гремели бои, новое поколение поисковиков по крупицам восстанавливало историю.

«Школа поисковика «Область Славы» — это:

- 18 опытных наставников и три месяца обучения военной археологии;

- новое снаряжение и современные методики поиска;

- торжественное посвящение в поисковики с вручением шевронов.

«Такие проекты — это не просто экспедиции, а настоящая школа патриотизма, где история перестаёт быть строкой в учебнике. Когда молодые ребята поднимают из земли солдатский медальон или личную вещь бойца — они не просто находят артефакт, а восстанавливают связь времён. Это трудная, но благородная работа — возвращать имена и судьбы», — подчеркнул заместитель председателя областного правительства Владимир Цой.

Проект «Школа поисковика «Область Славы» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по молодёжной политике Ленинградской области.