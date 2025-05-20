В Ленинградской области - почти 13 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

В Ленинградской области установлено уже более 12,7 тысячи терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За первый квартал 2025 года количество транзакций, совершённых с помощью биометрии, выросло почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает максимальную безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

«Наш приоритет — обеспечить доступность передовых технологий жителям всех уголков Ленинградской области. Внедрение современных терминалов с поддержкой сервиса «Оплата улыбкой» помогает значительно упростить повседневные операции, повышает комфорт людей и защищенность транзакций».

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своём профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще, сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

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