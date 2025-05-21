В России стали меньше копировать фейки: количество пересылок и репостов снизилось на 42% по сравнению с прошлым годом

Несмотря на эти положительные тенденции, отмечается рост дезинформации по отдельным темам. В 2025 году выявлено 44 фейка, связанных с празднованием Дня Победы, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Количество копий фейковых сообщений по этой теме увеличилось в 2,7 раза, составив более 5 тысяч, а число просмотров возросло в 5,5 раз, достигнув 13,7 миллионов.



Ключевым критерием успешного противодействия распространению дезинформации является системность. 64% пользователей Рунета уверены, что могут отличить фейк от достоверной информации, однако 65% из них хотя бы раз сталкивались с недостоверными сведениями. Это подчеркивает необходимость гармонизации усилий всех участников в борьбе с фейками, чтобы общество и государство были готовы к угрозам, связанным с дезинформацией.



Также выяснилось, что около трети россиян знают о существовании маркировки фейковых публикаций, в то время как для 71% это было новой информацией. Более 63% респондентов положительно отнеслись к таким мерам.

Фото: Росконгресс