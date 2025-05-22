Документы – усы, лапы и хвост? Пожалуйте на регистрацию!

С 1 января 2025 года вступили в силу положения областного закона от 26.10.2020 №109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», которые регламентируются постановлением правительства Ленобласти от 15.04.2024 №242 «Об утверждении порядка регистрации домашних животных на территории Ленинградской области». Согласно законодательству, собаки подлежат обязательной регистрации, кошки – по желанию владельца. Ваш щенок достиг возраста трех месяцев – будьте любезны зарегистрировать.

С 1 июля 2025 года для владельцев собак, не предоставивших своих питомцев для регистрации, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: часть 10 статьи 2.2 закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях».

Для чего нужна регистрация собак?

Регистрация позволит создать единый региональный реестр животных с более полным охватом, что необходимо для составления точной заявки на выделение федеральной вакцины против бешенства. Регистрация даст возможность мониторинга безнадзорных животных и снижения их численности, облегчит поиск потерявшегося животного. А кроме того, появится возможность привлечения нерадивых владельцев к административной ответственности, взыскания материального ущерба в случае укусов или порчи имущества.

Только ветслужба и только бесплатно

Регистрацию проводят исключительно специалисты государственной ветеринарной службы. Регистрация, снятие с регистрационного учета домашнего животного, внесение изменений в реестр – процедура абсолютно бесплатная.

Собака обязательно должна присутствовать при регистрации: ветеринарный врач сфотографирует ее и занесет данные в программу, а владелец напишет заявление на регистрацию. При регистрации хозяину необходимо иметь при себе паспорт и телефон, на который придет код.

В паспорте животного будет проставлен номер учетной записи из Реестра. Способ маркирования животного для владельца бесплатный – это биометрическая идентификация. Проще говоря, идентификация по фотографии. Выписка из Реестра с регистрационной записью о регистрации, снятии с регистрационного учета домашнего животного либо о внесении изменений в Реестр отдается владельцу. В случае если Ваша собака потеряется, ее найдут по программе и соответственно выйдут на хозяина.

Приюты, питомники, зооволонтеры, заводчики также обязаны регистрировать всех своих животных. В данном случае животные регистрируются на некоммерческую организацию в лице руководителя.

Адреса и телефоны ветеринарной службы Гатчинского округа

Ветеринарная лечебница: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42-а, 8-81371-968-98, 8-931-979-06-71.

Вырицкий ветеринарный участок: Вырица, ул. Соболевского, д. 30, +7-931-979-53-66.

Коммунаровский ветеринарный участок: г. Коммунар, ул. Западная, д. 4, +7-931-979-06-72.

Пудостьский ветеринарный участок: п. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2, +7-931-979-06-69.

Сиверский ветеринарный участок: деревня Старосиверская, Кезевская дорога, д.1, +7-931-979-34-48.

Тяглинский ветеринарный участок: деревня Тяглино, д. 28, +7-931-979-52-02.

Спрашивали - отвечаем

Специалисты гатчинской ветеринарной службы ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

- Как будет проходить идентификация по фотографии, если многие собаки похожи?

- В разработках по идентификации домашних и бездомных животных Goznak.Pet используются сверхточные нейронные сети – это класс алгоритмов машинного обучения, которые применяются для обработки изображений и видео. Сверхточные нейронные сети разработаны специально для работы с изображениями. Они способны к самостоятельному интеллектуальному изучению ключевых признаков наблюдаемого объекта, для обучения нейросетей использовались специально созданные наборы данных, содержащие сотни тысяч изображений животных. По мере добавления новых изображений в систему, они также используются для дальнейшего обучения нейросетей, повышая точность распознавания образов.

- Для чего нужно предоставлять свой номер телефона?

- Чтобы получить код и доказать, что данный номер зарегистрирован на владельца животного. В дальнейшем с владельцем можно будет связаться в случае, если собака потерялась и ее нашли, напомнить об очередной прививке и т.д.

- Что делать, если переехал с животным в другой субъект?

- Снять с регистрации в Ленобласти.

- Что делать, если передал, продал или подарил зарегистрированное животное кому-то другому?

- Подать заявление о перерегистрации животного на другое лицо.

- Если собака агрессивная, фотографироваться будет в наморднике?

- Да, однако результат поиска по фото будет крайне низким. Т.е. при потере животного найти его впоследствии по биометрии будет сложно.

- Будут ли регистрировать уличных животных?

- Животные без владельцев будут зарегистрированы бригадами по отлову в другом модуле этой же системы

- Нужен ли чип для регистрации?

- Нет. Чипируется собака по желанию владельца. В карточку вносятся все имеющиеся маркеры.

- Нужно ли снять животное с регистрации в случае его смерти?

- Нужно снять с учета, предъявив подтверждающий документ из ветеринарной клиники либо документ из специализированной организации, имеющей право на уничтожение биологических отходов.

- Что делать, если животное потерялось и не нашлось?

- Подать заявление в государственную ветеринарную службу о пропаже животного. Если животное не нашлось, через 30 дней подать заявление о снятии с учета.

- Если собака зарегистрирована в Петербурге, а живет в Ленобласти, нужно ли ее еще регистрировать в Ленинградской области?

- Да, если животное постоянно проживает на территории Ленинградской области, нужна регистрация. Регистрация в Петербурге сохранится.

- Будут ли вводить налоги на собак?

- Нет.

- Если нет возможности приехать в госветклинику, можно ли вызвать врача для регистрации на дом?

- Да, но за вызов специалиста придется заплатить согласно прейскуранту.

- Какой штраф предусмотрен с 1 июля для тех, кто не зарегистрировал собаку?

- Для граждан – в размере от 1000 до 2000 рублей; для организаций без образования юридического лица – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 7000 до 10 тысяч рублей.

И зарегистрировать, и вакцинировать

С 1 января специалистами Гатчинской ветеринарной службы зарегистрировано около 3000 собак, проживающих в Гатчинском муниципальном округе. По данным ветслужбы, подавляющее большинство городских собак относятся к мелким и средним породам. Крупные собаки чаще регистрируются на выезде – в сельской местности.

Если у собаки нет паспорта, и собака не вакцинирована, питомца все равно можно зарегистрировать. По желанию владельца, собаку можно вакцинировать достойной вакциной от бешенства.

Ветеринары обращают внимание, что на выездных регистрациях нет возможности выдать распечатанное свидетельство, поэтому при необходимости его можно забрать в любом подразделении Государственной ветеринарной службы Гатчинского округа, либо свидетельство будет направлено в электронном виде.

По информации Государственной ветеринарной службы Гатчинского округа