Личная инфляция

Росстат рассчитывает инфляцию по потребительской корзине, в состав которой входят товары и услуги, которыми граждане пользуется чаще всего. В составе потребительской корзины не только еда, но и непродовольственные товары, бытовая техника и электроника, лекарства, автомобили, расходы на путешествия, транспорт, бытовые услуги и многое другое – всего более 700 тысяч наименований. В течение года в регионах ежемесячно отслеживаются цены на товары/услуги в розничных сетях, рынках, у производителей и поставщиков. При этом маркетинговые «трюки» не берутся в расчет: если в корзине литр молока, то учитывается цена за литр, а не 0,9 литра в бутылке. Методика расчета позволяет отслеживать не только годовые итоги, но и промежуточные (недельные, ежемесячные). Состав потребительской корзины с течением времени корректируется: старые версии товаров заменяются на новые, потребление товаров и услуг может расти или падать. Сам расчет инфляции достаточно прост: стоимость потребительской корзины за прошлый год сравнивается со стоимостью корзины по ценам этого года. Полученная разница (процентный прирост к стоимости корзины в прошлом году) и есть величина инфляции.

Показатель инфляции важен для кредитно-денежной политики, принятия решений относительно изменений ключевой ставки (стоимости денег в экономике) – напрямую влияющей на процент по вкладам и кредитам. От уровня инфляции зависит индексация социальных выплат, пособий, пенсий и заработных плат. Люди сравнивают как меняется их зарплата, что на нее можно купить. От инфляции зависит и индексация тарифов (ЖКХ, на топливо, на материалы). При этом надо понимать, что цены на разные товарные группы могут расти сильно быстрее или медленнее средних в зависимости от урожая, мировых цен на сырье, изменений в потребительском поведении

Официальная инфляция – это среднестатистическое значение, которое «примерить» на себя достаточно сложно (как средняя температура по больнице или средняя зарплата по всем профессиям России). Как упоминали выше, для расчета инфляции берется усредненная потребительская корзина товаров и услуг. Она может не совпадать с потребительской корзиной, привычной для отдельно взятого человека (не только по позициям в перечне, но и в процентном соотношении потребления). Персональная инфляция действительно может быть выше или ниже официальной.

А вот то, что мы помним рост цен сильнее, чем падения – это уже человеческая психология, которую в экономическом разрезе изучает «поведенческая экономика» - и внимание СМИ и соцсетей на этом. Когда в 2018 резко выросли цены на сахар, об этом только что из утюгов не сообщали. Когда на следующий год цены рухнули, то все писали про то, как закрываются сахарные заводы (из-за обвала цен). Есть и объективные причины: например, статистики обновляют данные по модельному ряду товаров медленнее, чем торговые сети – в результате цены смотрят на уже устаревшую модель. Цены на жилье – которые для нас важный фактор в оценке инфляции – вообще не входят в расчет индекса потребительских цен. Вообще, ощущение что инфляция выше официальной это общемировой тренд.

Для расчета личной инфляции нужно прикинуть свою потребительскую корзину Проще это делать по отдельным категориям товаров/услуг. Например, для определения роста цен на продовольственные товары нужно взять перечень тех, которые регулярно приобретались за последний месяц (исключая незапланированные покупки к праздничному столу на новый год). Тот, кто регулярно ведет детализированный учет личного/семейного бюджета сможет сравнить стоимость полученной корзины с предыдущими периодами (месяц назад, полгода, год). Если такой возможности нет, можно отслеживать стоимость корзины в последующем. Однако для правильной оценки корзина должна быть одинаковой (например, цена на молоко разной жирности отличается). Если вы платите за покупки в основном электронно – онлайн сервисы банков позволяют скачать данные о покупках уже разбитые на основные категории.

Исследовав рост цен по отдельным категориям своей потребительской корзины можно выявить, где именно расходы выросли больше всего. Это уже может стать мотивом для потребительских привычек, поиска способов оптимизации трат (искать замену более дорогому производителю/поставщику, выявить то, от чего можно отказаться без ущерба для текущего уровня жизни). Показатели инфляции мы уже используем в повседневной жизни: резкое повышение цены на определенный товар подталкивает нас искать альтернативу подешевле, менять состав своей потребительской корзины, при снижении цены увеличивать потребление (например, при сезонном снижении цен на фрукты/овощи).

В более широком смысле показатель инфляции позволяет нам оценивать ситуацию и своевременно принимать финансовые решения: например сравнивать ставку по вкладам с инфляцией, и если ставки выше, то сберегать. При высокой инфляции не имеет большого смысла гасить досрочно льготную ипотеку, лучше разумно потратить освободившиеся средства. Отставание зарплаты от инфляции – повод подумать о смене работы или же поиска приработка. Официальный показатель (как и персональный) инфляции помогает выработать свою финансовую стратегию и тактику.

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