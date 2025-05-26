Усть-Луга: развитие и безопасность

«В фокусе внимания — безопасность работы ключевого порта страны на Северо-Западе.

Индия, Китай, Африка и Латинская Америка — не меньше, чем полмира получают российские грузы, отправленные через терминалы Усть-Луги. И вместе с ростом — и новые риски.

Кроме работы с логистикой сейчас Усть-Луга — полигон для поиска и отработки уязвимостей в обеспечении безопасности. Она — в сокращении в 4 раза времени активации систем ПВО с момента обнаружения БПЛА; в оборудовании средствами электронной борьбы и водолазном досмотре судов.

Благодарю федеральные службы, бизнес, коллег-губернаторов и лично Николая Платоновича Патрушева за внимание к региону и поддержку безопасности нашей портовой инфраструктуры», — отметил Александр Дрозденко.

В рамках рабочей поездки делегация посетила ключевые объекты портовой инфраструктуры: терминалы «НОВАТЭК-Усть-Луга», «Порт Фавор», «Ультрамар», паромный комплекс ФГУП «Росморпорт» и Усть-Лужский контейнерный терминал. Делегаты обсудили перспективы расширения и перепрофилирования действующих мощностей, рост контейнеризации, строительство новых глубоководных причалов и развитие паромного сообщения на направлении Усть-Луга — Калининград.

Ленинградская область продолжит реализацию системных мер по защите критически важной инфраструктуры, включая расширение возможностей регионального оперативного штаба, развитие радиолокационного и телеметрического контроля, видеомониторинга и досмотра объектов — в тесной координации с федеральными ведомствами и отраслевыми структурами.