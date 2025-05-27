В новом сезоне проекта «День цифры» в детских лагерях расскажут об искусственном интеллекте

Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере. Программа игры «День цифры» рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков.

«"День цифры“ – это важный шаг в развитии цифрового образования и будущего ИТ-отрасли России. Проект не только знакомит детей с актуальными технологиями – от искусственного интеллекта до анализа данных – но и делает это в лёгком, интерактивном формате, который увлекает и запоминается. Уверен, в этом сезоне десятки тысяч школьников по всей стране примут участие и унесут с собой не только новые знания, но и яркие впечатления», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».