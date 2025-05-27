Вперёд — в трудовое лето!

24 мая в городе Пушкине на базе ЛГУ имени А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие Летнего трудового сезона для Ленинградского областного регионального отделения Российских Студенческих Отрядов. В мероприятии приняли участие более 450 школьников и студентов, которые этим летом будут трудиться на благо Ленинградской области.

Особое участие в организации и проведении события приняли члены Студенческого педагогического отряда «Сознание». Ребята не только помогали в подготовке, но и выступили волонтёрами-организаторами и сотрудниками пресс-службы.

В рамках линейки участники прошли экзамен на знание структуры своей организации, а также получили долгожданные путёвки в Третий трудовой семестр. В числе почётных гостей и участников мероприятия — заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Петрович Емельянов и первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Александрович Соколов.

Праздничная атмосфера поддерживалась творческими номерами студенческих отрядов, атмосферными видеороликами и напутственными словами от руководителей ЛОСО и почётных гостей. Помимо официальной части, все желающие смогли посетить творческую выставку направлений Ленинградской области, познакомиться с их деятельностью и поучаствовать в интерактивных активностях.

Летний трудовой сезон стартовал ярко и вдохновляюще — впереди у студентов новые свершения и полезный опыт!