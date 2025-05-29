Памяти русского воина-мученика Евгения Родионова

Для прихожан церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Карташевской 23 мая – день особенный. Вот уже 18-й раз подряд в этот день возле поклонного креста собираются люди, чтобы принять участие в панихиде по православному воину-мученику Евгению Родионову, его товарищам и погибшим воинам – уроженцам Гатчинской земли.

Число людей, совершающих молитву 23 мая в память Евгения Родионова и всех воинов, отдавших свои жизни за веру и Отечество, растет с каждым годом. В этот день к поклонному кресту и памятному знаку в Карташевской пришли взрослые и дети, чтобы еще раз услышать историю этого подвига. Долг памяти воинам-мученикам также отдали участники войн в Афганистане и Чечне, представители казачьего воинства, воевавшие в Донбассе.

Панихиду в память о воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество, провели священники Гатчинской епархии. Настоятель храмов святителя Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла в Карташевской, протоиерей Николай Груздев напомнил трагическую историю Евгения Родионова.

Обычный пензенский парень Женя Родионов был призван в армию в июне 1995 года. Служил в пограничном отряде особого назначения на границе Ингушетии и Чечни. 13 февраля 1996 года Женя вместе с тремя своими товарищами попал в чеченский плен. Три с половиной месяца ребята претерпевали жестокие пытки, издевательства и мучения. Наконец боевики предложили им способ остаться живыми: для этого нужно было отречься от своей веры, от Родины, от своих родителей, то есть от всего того, что делает человека человеком.

Евгений Родионов должен был добровольно снять с себя нательный крест и принять мусульманство. Он отказался, и 23 мая 1996 года юношу казнили под чеченским селом Бамут. Он принял мученическую кончину в день своего рождения – ему исполнилось всего лишь 19 лет. Вместе с Евгением свой выбор сделали и также приняли смерть трое его товарищей: Александр Железнов, Андрей Трусов и Игорь Яковлев.

- В тот год день 23 мая совпал не только с днем рождения Жени, но и со светлым праздником Вознесения Господня, – отметил отец Николай. - И нет никаких сомнений, что это был промысел Божий, что святые души этих ребят вознеслись в этот день в Царствие Небесное...

Только через несколько месяцев его маме, Любови Васильевне Родионовой, удалось отыскать и выкупить у бандитов тело сына. Она опознала обезглавленное тело по крестику. Рядового Евгения Родионова посмертно наградили орденом Мужества. С тех пор прошло почти тридцать лет, но подвиг этого юноши остается для многих образцом стойкости и силы духа. Женю Родионова похоронили в деревне Сатино-Русское под Москвой. На его могиле всё время горит лампада, сюда постоянно приходят люди, чтобы поклониться русскому солдату, не предавшему веру и Родину.

- Положив свои жизни, эти ребята победили своих врагов тем, что не были сломлены, – говорит отец Николай. - Это самая большая победа! Сейчас снова идет война, очень страшная война добра со злом, света с тьмою, истинных, настоящих ценностей с ложными. В одной из своих притч наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, оно остается одно; если же умрет, приносит много плода». Он сказал это о себе, но это также приложимо к Жене Родионову. Свой подвиг он совершал в безвестности, не думая о славе. Но этот подвиг получил всенародную известность, о нем узнали все. Женя Родионов стал примером для других воинов, защищающих свое Отечество и делающих выбор между жизнью и смертью.

В наши дни русского воина Евгения Родионова знают и почитают как святого во многих странах мира. Он пока не канонизирован для общецерковного почитания Русской Православной церковью, но является местно-чтимым святым в Сербской Православной церкви (в Сербии его называют Евгением Русским). В десятках храмов появились иконы с образом русского воина-мученика. Но в памяти многих он навсегда останется совсем еще юным человеком, почти мальчиком, не сломавшимся под жесточайшими пытками, физическими и психологическими – во имя православной веры и своего Отечества.

Участие в памятной встрече приняли священники, служившие непосредственно на фронтах специальной военной операции: настоятель церкви Вознесения Христова в селе Вознесенское, протоиерей Сергий Оржаховский и настоятель храма Валаамской иконы Божией Матери в поселке Терволово, иерей Александр Олисов.

Отец Александр Олисов – военный священник. В прошлом морской пехотинец, он постоянно ездит на фронт.

- Самое страшное для человека – это забвение, – говорит отец Александр. - И как радостно видеть, что люди собираются и приходят сюда каждый год. Мы чтим и всегда будем чтить память наших героев. Бог есть любовь, пусть в ваших сердцах всегда будет любовь. С Господом в сердце мы всё преодолеем.

Каждый год приходит в этот день на памятную встречу глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, боевой офицер, воевавший в Чечне. Вячеслав Викторович организовал в своем поселении постоянные сборы гуманитарной помощи для наших бойцов СВО и лично отвозит собранное на фронт.

- В очередной раз этот день собрал нас всех вместе, чтобы мы вспомнили всех наших парней, мужчин, которые отдали жизнь за свое Отечество, – говорит Вячеслав Федорченко.

В этот день у мемориала в Карташевской произошло еще одно важное событие. Депутат Гатчинского округа, ветеран боевых действий Дмитрий Кононов от имени Ленинградского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вручил протоиерею Николаю Груздеву медаль «За верность. Евгений Родионов» – за активную помощь ветеранам, воинам и семьям погибших бойцов, за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Оте-чества в условиях, сопряженных с риском для жизни, за вклад в духовное, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения.

Памятная встреча продолжилась в Карташевском клубе, где состоялся традиционный фестиваль военно-патриотической песни «За веру и Отечество». Творческие подарки подготовили коллективы и исполнители, которые ежегодно участвуют в этом мероприятии: Карташевский хор ветеранов, поэт, член Союза писателей России Лариса Киселева, автор-исполнитель Алексей Носов, Вадим Нестеров, Антоний Шапров, Борис Иванов, Артём Пилипенко. Впервые выступили на фестивале ансамбль «Невский сувенир», исполнители Николай Гришин, Владимир Подвязуин, Виктор Леденев.

Юлия Лысанюк