Большой агломерации — единая карта
Губернатор Ленинградской области выступил инициатором агломерационного проекта по внедрению единой карты жителя Ленинградской области и Санкт-Петербурга на базе уже существующей карты петербуржца.
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Соглашение, позволяющее реализовать этот проект, Александр Дрозденко подписал 27 мая в Смольном с петербургским коллегой Александром Бегловым.
«Единая карта стала проектом агломерации. Льготный проезд и возможность онлайн-пополнения на транспорте, простое получение социальных выплат – Ленинградская область присоединилась к проекту Единой карты петербуржца. Инфраструктура карты будет распространяться на два региона. Название ЕКП для жителей Ленобласти – «Ленинградская». Оформить карту можно будет с 1 июня», – прокомментировал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Карта должна стать удобным инструментом постоянного пользования для жителей Ленобласти.
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