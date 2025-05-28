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Каким будет Гатчинский округ - решаем вместе!

На единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору дизайн-проекта для благоустройства в 2026 году.

Рубрики:  Городская среда

От Гатчинского округа участвуют 4 территории:

- в Гатчине - общественное пространство у аллеи Императора Павла I;

- в Коммунаре - территория вдоль р. Ижора от парка Ижора до мкр. Комсомол;

- в поселке Вырица - общественная территория на пересечении ул. Набережной и Павловского пр.;

- в поселке Сиверский - рыночная площадь у дома 5 по ул. Строителей.

Голосовать можно за все 4 проекта. Голосование продлится до 12 июня.

Каждый голос имеет значение! Благодаря вашему активному участию мы выберем лучшие дизайн-проекты, которые станут настоящей гордостью нашего округа!