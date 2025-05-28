Предприниматели Ленобласти снова смогут посоревноваться в «Семейном деле»

Напомним, конкурс проводится с 2014 года в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки семейного предпринимательства на территории Ленинградской области, выявления и чествования лучшей династии предпринимателей Ленинградской области.

Как обычно, он будет проведен в третьем-четвертом кварталах 2025 года, а награждение победителей состоится в начале следующего года.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

- первый этап (муниципальный) - отборочный - на уровне муниципального района (городского округа) на основании соответствующей заявки;

- второй этап (региональный) - финал и награждение победителей в рамках заседания Законодательного собрания Ленинградской области;

- третий этап (федеральный) - по решению члена жюри конкурса - представителя Ленинградской областной торгово-промышленной палаты конкурсные документы победителей второго этапа (регионального) направляются для участия в Форуме семейного предпринимательства в России.

В конкурсе могут участвовать предприниматели, вовлекшие в бизнес членов своей семьи, воспитавших новое поколение предпринимателей, образовавших династию предпринимателей. Также участие могут принимать семьи предпринимателей, более трех членов которых зарегистрированы в качестве самозанятых.

Под династией предпринимателей рассматриваются члены одной семьи и их близкие родственники в количестве трех человек и более, занятые в настоящее время или работавшие ранее в семейном бизнесе до 5 лет суммарно. Главой династии признается старший по возрасту член династии.

Предприниматели Ленинградской области вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, поэтому проведение подобных конкурсов, считают депутаты, будет способствовать не только возрождению, сохранению и развитию трудовых традиций, приумножению лучших предпринимательских семейных традиций, но и воспитанию у молодежи уважительного отношения к труду, а также формированию позитивного общественного мнения о представителях малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области