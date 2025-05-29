Предприятия Ленобласти получат поддержку в роботизации

Как сообщил генеральный директор ФЦК Максим Папушенко на профильной сессии форума «Металлообработка-2025», до 2030 года эксперты ФЦК помогут внедрить робототехнические комплексы 1,5 тысячам российских предприятий. Основная задача — найти процесс в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект. После детального изучения всех процессов на предприятии будут подготовлены индивидуальные рекомендации по внедрению робототехнических комплексов.

В Ленинградской области этой мерой господдержки уже решили воспользоваться пять компаний, активно принимающих участие в мероприятиях по повышению производительности труда - ООО «РЭМОС-АЛЬФА», АО «ГОТЭК Северо-Запад», ООО "Круглый год", ООО "Дары природы", ООО "Завод высотных конструкций".

Проект по роботизации рассчитан на два месяца и включает диагностику предприятия, определение «узких мест», подбор оптимальной конфигурации робототехнического комплекса и оценку его экономической целесообразности. ФЦК использует в данном вопросе свой многолетний опыт повышения эффективности предприятий, накопленный в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», заявку на участие можно подать через IT-платформу Производительность.РФ.).