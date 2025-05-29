В Ленобласти утверждена Стратегия развития до 2036 года
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на очередном заседании приняли Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года, внесенную на рассмотрение губернатором Александром Дрозденко.
«Цели и задачи стратегического развития области обширны и охватывают все направления: демография, жилищное строительство, транспортная система, технологический суверенитет и производительность труда, туризм, малый бизнес. Каждое из них было тщательно проработано как внутри правительства, так и внешними экспертами. Цифры не абстрактны, они учитывают текущее состояние экономики региона и перспективы роста Мы уверены, что заложенный фундамент позволит сохранять устойчивость даже в период турбулентности», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Приоритетные направления Стратегии:
• Демография
- Коэффициент рождаемости: 1,12 к 2030 году и 1,23 к 2036 году (сейчас 0,83).
- Ожидаемая продолжительность жизни: 78,56 лет к 2030 году (выше федерального показателя в 78 лет).
- Меры: поддержка молодых семей, развитие инфраструктуры (садики, медицина), активное долголетие.
• Технологическое усложнение экономики
- Темп роста ВРП: не ниже общероссийского.
- Прирост объема экспорта несырьевых товаров к 2030 году.
• Комфортные поселения
- Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах.
- Увеличение доли жилищного фонда с полным благоустройством (водопровод, отопление, газ и др.).
• Продовольственная устойчивость
- Сохранение лидерства в производстве продуктов питания, импортозамещение в генетике и кормовой базе.
• Транспортный комплекс
- Развитие водного пассажирского сообщения и портовой инфраструктуры.
- Восстановление железнодорожной линии Сланцы-Гдов-Псков.
• Туризм
- Увеличение доли туризма в ВРП до 5%.
- Рост экспорта туруслуг в 3 раза к 2030 году.
• Экология
- Переработка ТКО до 100% к 2030 году.
- Развитие "зеленой" энергетики и транспорта.