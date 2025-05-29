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В Ленобласти утверждена Стратегия развития до 2036 года

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на очередном заседании приняли Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года, внесенную на рассмотрение губернатором Александром Дрозденко.

Рубрики:  Общество

«Цели и задачи  стратегического развития области обширны и охватывают все направления: демография, жилищное строительство, транспортная система, технологический суверенитет и производительность труда, туризм, малый бизнес. Каждое из них было тщательно проработано как внутри правительства, так и внешними экспертами. Цифры не абстрактны, они учитывают текущее состояние экономики региона и перспективы роста Мы уверены, что заложенный фундамент позволит сохранять устойчивость даже в период турбулентности», -  прокомментировал заместитель председателя  правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Приоритетные направления Стратегии:
•  Демография  
   - Коэффициент рождаемости: 1,12 к 2030 году и 1,23 к 2036 году (сейчас 0,83).  
   - Ожидаемая продолжительность жизни: 78,56 лет к 2030 году (выше федерального показателя в 78 лет).  
   - Меры: поддержка молодых семей, развитие инфраструктуры (садики, медицина), активное долголетие.  
•  Технологическое усложнение экономики  
   - Темп роста ВРП: не ниже общероссийского.  
   - Прирост объема экспорта несырьевых товаров к 2030 году.  
•  Комфортные поселения  
   - Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах.  
   - Увеличение доли жилищного фонда с полным благоустройством (водопровод, отопление, газ и др.).  
•  Продовольственная устойчивость  
   - Сохранение лидерства в производстве продуктов питания, импортозамещение в генетике и кормовой базе.  
•  Транспортный комплекс  
   - Развитие водного пассажирского сообщения и портовой инфраструктуры.  
   - Восстановление железнодорожной линии Сланцы-Гдов-Псков.  
•  Туризм  
   - Увеличение доли туризма в ВРП до 5%.  
   - Рост экспорта туруслуг в 3 раза к 2030 году.  
•  Экология  
   - Переработка ТКО до 100% к 2030 году.  
   - Развитие "зеленой" энергетики и транспорта. 