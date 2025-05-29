В Ленобласти утверждена Стратегия развития до 2036 года

«Цели и задачи стратегического развития области обширны и охватывают все направления: демография, жилищное строительство, транспортная система, технологический суверенитет и производительность труда, туризм, малый бизнес. Каждое из них было тщательно проработано как внутри правительства, так и внешними экспертами. Цифры не абстрактны, они учитывают текущее состояние экономики региона и перспективы роста Мы уверены, что заложенный фундамент позволит сохранять устойчивость даже в период турбулентности», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Приоритетные направления Стратегии:

• Демография

- Коэффициент рождаемости: 1,12 к 2030 году и 1,23 к 2036 году (сейчас 0,83).

- Ожидаемая продолжительность жизни: 78,56 лет к 2030 году (выше федерального показателя в 78 лет).

- Меры: поддержка молодых семей, развитие инфраструктуры (садики, медицина), активное долголетие.

• Технологическое усложнение экономики

- Темп роста ВРП: не ниже общероссийского.

- Прирост объема экспорта несырьевых товаров к 2030 году.

• Комфортные поселения

- Улучшение качества среды в опорных населенных пунктах.

- Увеличение доли жилищного фонда с полным благоустройством (водопровод, отопление, газ и др.).

• Продовольственная устойчивость

- Сохранение лидерства в производстве продуктов питания, импортозамещение в генетике и кормовой базе.

• Транспортный комплекс

- Развитие водного пассажирского сообщения и портовой инфраструктуры.

- Восстановление железнодорожной линии Сланцы-Гдов-Псков.

• Туризм

- Увеличение доли туризма в ВРП до 5%.

- Рост экспорта туруслуг в 3 раза к 2030 году.

• Экология

- Переработка ТКО до 100% к 2030 году.

- Развитие "зеленой" энергетики и транспорта.