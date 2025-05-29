В приоритете — безопасность ленинградцев

Итоги работы правоохранительных органов, а также роль спортивных и культурных инициатив для здорового образа жизни молодежи рассмотрела антинаркотическая комиссия Ленинградской области.

«Мы отмечаем положительную динамику в раскрываемости преступлений — это заслуга правоохранительных органов при поддержке всех административных и общественных структур региона. Однако останавливаться на достигнутом нельзя: безопасность жителей требует постоянного внимания, профессионализма и слаженной работы всех служб», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, открывая заседание.

За 4 месяца 2025 года больше половины от общего числа выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков было совершено с использованием IT-технологий. Ликвидировано более 10 интернет-магазинов, задержаны распространители, использовавшие различные торговые площадки в Интернете.

Большую роль в профилактике наркомании играет работа с молодежью.

В 2024 году посещение культурных мероприятий молодежью возросло на 19%. Положительная динамика наблюдается и в отношении участников детских и молодежных клубных формирований: их стало больше на 4%.

В 2025 году среди запланированных крупных мероприятий — фестиваль здоровья в Ленинградском областном колледже культуры и искусства, акция «Искусство против наркотиков» в ходе фестиваля-конкурса «Классная площадь», а также межрегиональный фестиваль-конкурс культуры «Формат-47».

Важная роль отводится и спорту: в 2024 году в регионе проведено около 500 Всероссийских и межрегиональных физкультурных мероприятий.