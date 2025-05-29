Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество при пресечении преступлений

Открывая торжественное мероприятие, Глава МВД России напомнил о недавнем праздновании 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне: «Священный долг нынешнего и будущего поколений – бережно хранить воспоминания о героизме солдат и офицеров, силе духа советского народа, благодаря которой был разгромлен нацизм. Историческое и нравственное значение этого события невозможно переоценить».

Министр отметил, что большой вклад в победу над беспощадным врагом внесли молодые граждане нашей страны, школьники военной поры: «Плечом к плечу со взрослыми они выполняли боевые задачи, участвовали в партизанском движении, совершали трудовые подвиги в тылу. Многие за самоотверженность и отвагу удостоены высоких государственных наград. И многие отдали свои совсем юные жизни за свободу и независимость Родины, навечно остались мальчишками и девчонками».

Владимир Колокольцев подчеркнул, что каждого из участников церемонии можно назвать героем: «Ваши поступки отличают зрелость, неравнодушие, обостренное чувство справедливости. Для того чтобы в опасной ситуации не отступить и не спрятаться за спинами других, нужно обладать сильным характером, быть уверенным в своей правоте и готовым взять на себя ответственность. Все эти качества вы продемонстрировали в полной мере».

Глава ведомства выразил признательность ребятам за добрые дела и предложил тем, кто интересуется работой правоохранительных органов, познакомиться с деятельностью поисковых отрядов, юных инспекторов движения, кибердружин.

В ответном слове 15-летние кадеты из Москвы Михаил Ромахов и Вадим Скворцов поблагодарили Министра за высокую оценку их действий при тушении горящей полицейской машины и подарили макет парусника, который сделали своими руками.

Их ровесник Данил Пилипенко пресек противоправные действия двоих подростков, которые решили прокатиться между вагонами поезда в Екатеринбурге. Юноша поблагодарил Владимира Колокольцева за оказанную честь и сообщил, что в будущем планирует служить в правоохранительных органах, потому что хочет оберегать жизнь и спокойствие граждан нашей страны.

16-летний Роман Абрамов из Томской области, который помог полицейским раскрыть убийство в городе Стрежевом, сказал, что не считает свой поступок героическим: «Любой подросток, оказавшись на моем месте, поступил бы так же! Я впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией и понимал, что от оперативности моих действий зависит, как скоро будет задержан преступник. В будущем хочу поступить на службу в полицию. Если сотрудникам понадобится моя помощь, постараюсь не подвести».

8-летний Джал и 10-летний Джиргал Очир-Горяевы стали очевидцами ДТП в городе Элисте: водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, а затем скрылся. Братья сообщили госавтоинспекторам модель и марку машины, а также фрагмент госномера. Благодаря этой информации полицейские оперативно задержали правонарушителя. Для участников мероприятия Джал сыграл на домбре.

Три девушки из Бурятии Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова заметили в магазине мужчину, похожего на убийцу 17-летнего юноши, ориентировку на которого полицейские разместили в местных чатах. Подруги не испугались, проследили за ним и сообщили в полицию. Благодаря их грамотным действиям преступник задержан. «Мы не можем себе позволить быть равнодушными, боязливыми и недостойными права называться жителями нашей страны и любимой Бурятии. Мы были вместе, что придавало нам уверенности, и мы понимали, что жестокий преступник должен быть как можно скорее найден и привлечен к ответственности. И так должно быть всегда!», – заявила Софья Мунгалова.

Также почетными грамотами и ценными подарками награждены Дмитрий Гребенников из Красноярского края (пресек мошенничество в отношении пенсионерки), Егор Тюкин из Архангельской области (заметил скрывавшегося грабителя и вызвал полицию), Данил Калеух и Роман Ломакин из Крыма (стали очевидцами кражи телефона, проследовали за карманником и, встретив по дороге участкового, рассказали ему о произошедшем), Владимир Иванский из Ленинградской области (спас девочку, которую злоумышленница пыталась столкнуть с платформы перед приближающимся поездом), Даниил Пашков и Данил Легких из Алтайского края (опознали хулиганов, которые систематически повреждали общедомовое имущество, в том числе разбивали подъездные камеры видеонаблюдения), Даниил Грязев из Вологодской области (предотвратил изнасилование), а также Александр Салов из Ставрополья (обнаружил пропавшую пожилую женщину, которая застряла между прутьями забора и не могла освободиться, о чем сообщил ее родным).

Глава МВД России поблагодарил родителей, учителей и наставников за то, что воспитали в детях патриотизм и уважение к закону, вырастили смелых и порядочных людей, а самим ребятам пожелал успехов в учебе, спортивных и творческих достижений, исполнения желаний.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО