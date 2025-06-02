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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.06.25 с 10.00 до 20.00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово ул. Молодежная, ул. Юности, ул. Петровская;

массив «Березовая Роща»;

тер. СНТ Луч (Березовая роща);

тер. СНТ Прибой (Березовая роща);

тер. СНТ Строитель (Березовая роща).

 

03.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы.

 

03.06.25 с 10.00 до 18.00

Веревское ТУ:

д. Ижора;

д. Зайцево;

тер. СНТ Дони;

д. Дони.