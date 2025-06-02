Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.06.25 с 10.00 до 20.00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово ул. Молодежная, ул. Юности, ул. Петровская;
массив «Березовая Роща»;
тер. СНТ Луч (Березовая роща);
тер. СНТ Прибой (Березовая роща);
тер. СНТ Строитель (Березовая роща).
03.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы.
03.06.25 с 10.00 до 18.00
Веревское ТУ:
д. Ижора;
д. Зайцево;
тер. СНТ Дони;
д. Дони.
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