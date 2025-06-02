Пригородная школа готовится к юбилею

В школе завершился ремонт мягкой кровли. Было снято старое покрытие, сделана заливка бетонной смесью, уложено современное кровельное покрытие из наплавляемых рулонных материалов в два слоя. Отремонтировано крыльцо запасного выхода. Начинается капитальный ремонт спортивного зала с прилегающими помещениями: установка вентиляции, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения, освещения и отопления, ремонт душевых, раздевалок и туалетных комнат, замена покрытия полов, покраска стен.

К 1 сентября на территории школы полностью обновится спортивная площадка с наливным полиуретановым покрытием вместо асфальта. Старое оборудование будет демонтировано, сделают дорожки, установят бетонный бортовой камень и смонтируют новое спортивное оборудование.

Кроме того, своими силами школа отремонтирует помещение Музея боевой славы, где будут заменены полы, установлено освещение, жалюзи, появятся новые витрины.

29 мая в ходе визита в Новый Свет глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим посетила Пригородную школу, осмотрев, в том числе, и подвальное помещение, которое здесь имеет статус противорадиационного укрытия – ПРУ. В прошлом году было проведено обследование подвала, и теперь на основании обследования будет разработала проектно-сметная документация на ремонт и оборудование укрытия в соответствии с нормативами.

- Пригородная школа включена в муниципальную программу реновации, и мы будем поэтапно приводить ее в надлежащий вид, чтобы работы не повлияли на образовательный процесс, – сказала Людмила Нещадим. – Это одна из первых школ в Гатчинском округе, где была открыта «Точка роста», и, конечно, школу надо реновировать в полном объеме, включая сети, внутреннюю отделку, создание современных пространств для школьников, приобретение нового оборудования. Это поистине грандиозная задача. Далеко не все школы могут попасть в федеральную программу модернизации, по которой у нас переживают реновацию Высокоключевая, Кобринская школа, и на следующий год начнется ремонт в Коммунарской школе № 1. Обновление всех остальных школ Гатчинского округа – это наш финансовый груз. И я очень надеюсь, что наша муниципальная программа реновации позволит нам действовать более динамично и приводить в надлежащий вид наши образовательные организации.

Екатерина Дзюба