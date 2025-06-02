Начните лето со скидки на подписку!

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2025 года:

На 1 месяц:

Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 117,95 р.

Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 115,75