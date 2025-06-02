Никольская ярмарка отгуляла в деревне Лампово

Старинное Лампово называют деревней будущего, где сохранилась своя особая атмосфера. Здесь очень легко дышится, сюда хочется возвращаться снова и снова. В деревне можно увидеть старинные, удивительно красивые старообрядческие дома, прогуляться по тихим улицам и вспомнить историю этих мест. В настоящее время Лампово воссоздается старообрядческая община — единственная в Ленинградской области. И ярмарка для многих гостей становится еще и уникальной возможностью познакомиться с историей и культурой старообрядцев.

Никольская ярмарка радует гатчинцев и гостей нашего округа вот уже пятый год. Этот замечательный праздник организован старообрядческой общиной деревни Лампово совместно с АНО «Центр изучения и сохранения русской старины» при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Гатчинского округа.

Инициатор и главный организатор ярмарки, наставник Ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин вместе с командой единомышленников проделали огромную работу по подготовке этого яркого и наполненного глубоким смыслом события. Главная задача организаторов — устроить праздник для ремесленников и музыкантов, ценителей старины и тех, кто только начинает интересоваться традиционной культурой русских. Никольская ярмарка - место встреч и новых знакомств, возможность найти единомышленников, поделиться своими идеями и завязать дружеские отношения.

Как рассказал Денис Ермолин, Никольская ярмарка начиналась с простого желания как-то интересно отметить храмовый праздник св. Николы. Поговорили, обсудили, пригласили друзей, и вот уже в 2021 году на старинной улице Бертовка, на подворье старообрядческой моленной св. Николы, была проведена первая в истории Лампово ярмарка.

В этом году Никольской ярмарке исполнилось пять лет, и каждый раз она оказывается многолюднее, интереснее, ярче. Она собирает всё больше гостей, мастеров, фольклорных коллективов не только из Гатчинского округа, но и из Санкт-Петербурга и других городов России.

Участников и гостей Никольской ярмарки сердечно приветствовали представители власти Гатчинского муниципального округа. Как отметил депутат совета депутатов Гатчинского округа Дмитрий Кононов, культурные и духовные традиции староверов являются неотъемлемой частью нашего богатейшего национального наследия.

- Никольская ярмарка стала визитной карточкой Гатчинской земли, на глазах приобретая всероссийское значение, - считает заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова

- Дорогие друзья, как нам повезло, что у нас есть Лампово, - обратился к участникам Никольской ярмарки краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. - Здесь действительно сохранился какой-то особый дух. Это настоящее место силы!

В этом году на Никольскую ярмарку в Лампово приехали самые разные мастера и умельцы.

Создатели народного костюма показывали великолепные наряды, которые хранят в себе культурный код русского народа, делились секретами традиционного пошива.

Специалисты по мебели в технике макраме создают произведения искусства, которые добавляют уюта и стиля в доме.

Гостем ярмарки стала творческая лаборатория «Тёсовская роспись. Страна Муравия» под руководством Андрея Катаева. Мастера представили изделия с яркими и самобытными узорами на посуде и предметах интерьера.

Постоянные гости Никольской ярмарки – стеклодувная мастерская семьи Антоновых, делающая уникальные изделия ручной работы: от ярких елочных игрушек, элегантных бокалов и изящных цветов до уютных подсвечников и лампад.

Игрушки из бересты и платки с набойкой ручной работы, наполненные уютом и теплом Русского Севера, представила «Мастерская Полежаевых».

В рамках Никольской ярмарки проходили увлекательные мастер-классы, где можно было попробовать себя в роли мастера и создать что-то своими руками. Не скучали и маленькие гости ярмарки, для которых организаторы подготовили увлекательные игры на свежем воздухе.

Гости постарше вместе с библиотекарем Ламповской библиотеки Евпраксией Леонтьевной Лукашевич отправились на экскурсию по старинной деревне, побывав у родника, в музее старинного быта, в староверческом моленном доме и на колокольне. Желающие смогли побывать в обычно закрытом для посторонних старообрядческом храме св. Николы, узнать его историю, задать интересующие вопросы на тему старообрядчества.

И, конечно же, гостей Никольской ярмарки ждали живая музыка, выступления фольклорных коллективов, старинные игры, песни и хороводы.

Ярмарку открыл детский ансамбль народной песни «Журавушка» из Санкт-Петербурга, представив яркую фольклорную программу «Усть-Цилемская горка». Горка - старинное обрядовое празднование, которое и в наши дни все еще можно увидеть в староверческих селах и деревнях Русского Севера. До наших дней бережно сохранятся это завораживающее действо в старинном селе Усть-Цильма, раскинувшемся на берегах реки Печоры.

Усть-Цилемская горка в деревне Лампово — реконструкция, в которой объединились мудрость старинной песни и орнаментальный северный хоровод, заключающий в себе глубокий сакральный смысл. Гости Никольской ярмарки не только смогли увидеть это чудо своими глазами, но и принять в нем участие. В кругу Северного хоровода плавно ходили парами, тройками и «змейкой», играли в «ручеек», пели частушки. Прекрасное настроение для жителей и гостей ярмарки создавали не только широкие хороводы, но и яркие фольклорные выступления, задушевные песни.

Чтобы гости согрелись и насытились в этот прохладный майский день, на Никольской ярмарке трудилась целая самоварная команда. Здесь можно было выпить душистый чай, настоянный на лесных травах, и поесть горячей вкусной каши из полевой кухни.

Юлия Лысанюк