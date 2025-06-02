Ленинградская область отметила «Международный день соседей»

Акцию провела партия «Единая Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Школа ЖКХ». Главная цель акции — укрепление добрососедских отношений, развитие культуры совместного управления многоквартирными домами, сплочение жильцов и выработка коллективных решений по благоустройству придомовой территории.

«Поздравляю всех с днем соседей! Мне очень повезло, что мы с соседями живем дружно. У нас налажены добрые отношения – мы так любим проводить утренние часы за чашкой кофе, а вечерами собираться на совместные ужины. Особенно приятно, что мои соседи заботятся о моем участке в моё отсутствие. Надо обязательно дружить с соседями!», — прокомментировала депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Светлана Журова.

В Лодейнопольском районе в минувшую субботу в посёлке Рассвет успешно прошёл праздник, посвящённый Международному Дню соседей. Самым ярким и значимым моментом праздника стала экологическая игра «Чистые игры всем двором». А также тёплое общение и новые знакомства, активности: арт-пространство и детская игровая зона не пустовали ни минуты. Уютные посиделки: а чаем и домашними угощениями царила настоящая семейная атмосфера. Это была прекрасная возможность просто расслабиться и почувствовать себя частью большой, дружной семьи.

Во Всеволожском районе в Буграх в рамках реализации федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» прошла XI Всероссийская акция — «Международный день соседей» во дворе домов Северного флота - Шоссейная 36/ 38. Жители, вместе с депутатами фракции «Единая Россия» Бугровского поселения, представителями администрации, сотрудниками управляющей компании вышли на субботник. Жители вместе с представителями власти убрали мусор, администрация и воинская часть помогли организовать сбор и вывоз мусора, и теперь сквер выглядит чистым и ухоженным.

Для всех, кто принимал участие в мероприятии, было организовано чаепитие с пирогами и небольшой концертной программой с конкурсами. От Партии «Единая Россия» жителям были подарены сувениры с эмблемой Ленинградской области, а для детей светоотражатели.

В Киришах в рамках акции «Международный день соседей» прошёл субботник под названием «Любимый двор — чистый двор». Неравнодушные жители и молодогвардейцы очистили территорию около дома пер. Школьный д.3 от бытового мусора, расчистили дорожки от листвы и привели её в порядок.

В других районах Ленинградской области также прошли мероприятия, приуроченные к «Международному дню соседей». За 10 лет акция «Единой России» объединила 4,5 миллиона человек. Организаторы надеются, что такие акции станут регулярными и привлекут ещё больше людей к заботе о своём регионе.