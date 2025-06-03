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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.06.25 с 10.00 до 20.00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово ул. Молодежная, ул. Юности, ул. Петровская;

массив «Березовая Роща»;

тер. СНТ Луч (Березовая роща);

тер. СНТ Прибой (Березовая роща);

тер. СНТ Строитель (Березовая роща).

 

04.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы.

п. Терволово

д. Хюттелево

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Большеколпанское ТУ

д. Старые Черницы

д. Новые Черницы

тер. СНТ Старые Черницы

КП Финская деревня юг

СНТ Южное

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Войсковицкое ТУ

д. Тяглино

 

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Ивановка СНТ Рер, СНТ Ижора

д. Романовка (частично)

тер. СНТ Ручеек

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Гатчина

тер. СНТ Электронстандарт

СТД Петрович

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Елизаветинское ТУ

п. Елизаветино ул. Вокзальная,

Средняя, ул. Одиннадцатая, Шестая

д. Луйсковицы (частично)

 

04.06.25 с 10.00 до 17.00

Сиверское ТУ

д. Старосиверская (частично)