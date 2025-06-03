Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
04.06.25 с 10.00 до 20.00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово ул. Молодежная, ул. Юности, ул. Петровская;
массив «Березовая Роща»;
тер. СНТ Луч (Березовая роща);
тер. СНТ Прибой (Березовая роща);
тер. СНТ Строитель (Березовая роща).
04.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы.
п. Терволово
д. Хюттелево
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Большеколпанское ТУ
д. Старые Черницы
д. Новые Черницы
тер. СНТ Старые Черницы
КП Финская деревня юг
СНТ Южное
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Войсковицкое ТУ
д. Тяглино
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Ивановка СНТ Рер, СНТ Ижора
д. Романовка (частично)
тер. СНТ Ручеек
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Гатчина
тер. СНТ Электронстандарт
СТД Петрович
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Елизаветинское ТУ
п. Елизаветино ул. Вокзальная,
Средняя, ул. Одиннадцатая, Шестая
д. Луйсковицы (частично)
04.06.25 с 10.00 до 17.00
Сиверское ТУ
д. Старосиверская (частично)