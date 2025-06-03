«Вырицкие картинки» из детского сада

«Вырицкие картинки» - третья книга писателя и драматурга, члена Союза писателей Санкт-Петербурга Надежды Леонидовны Кузнецовой из ее экологического проекта. Первая презентация серии «Вырицкие истории» состоялась несколько лет назад, когда вышли первые издания — «Вырицкие страшилки» и «Вырицкие чудилки». Тогда свои силы в иллюстрации рассказов о родных местах, наполненных тайнами и чудесами леса, продемонстрировали ученики 5–9 классов Вырицкой школы и юные художники Вырицкой детской школы искусств. Эти яркие страницы покорили сердца многих читателей своим особым взглядом на природу родного края.

- Эти книги произвели большое впечатление на наших педагогов, - отмечает руководитель детского сада №50 Виктория Васильевна Дычко. - Приятно было видеть рисунки детей не просто как иллюстрации к стихотворениям и рассказам автора, но и сопереживание, вовлеченность в экологическую тему, любовь к родному поселку Вырица и заботу о его благополучии.

Новая книга Надежды Кузнецовой «Вырицкие картинки» посвящена любви к родной природе и желанию сохранить ее красоту для будущих поколений.

«Если первая книга экологического книжного проекта «Вырицкие страшилки» была наполнена пугающими рассказами и иллюстрациями, то вторая - «Вырицкие чудилки» - оказалась более обнадеживающей в плане экологического состояния Вырицы, - отмечает Надежда Леонидовна. - Третья книга - «Вырицкие картинки» - отсылает нас к лучшему будущему, настраивает на позитивное отношение к природе и друг к другу.

Новая книга учит бережному отношению к окружающей среде. Каждая история несет в себе важную мысль о том, насколько хрупок мир вокруг нас и какую огромную роль играет человек в сохранении природного богатства нашей страны.

На этот раз свое мастерство и воображение проявили юные художники из детского сада №50. На страницах книги оживают сказочные иллюстрации, придуманные малышами с помощью педагогов и родителей.

- Мы в детском саду много говорим с детьми о живой природе, о родном крае, конечно, рисуем вместе, - говорит Виктория Дычко. - Но для нас был важен вопрос: получится ли оформить такую книгу вместе с малышами, будет ли им понятна и интересна эта тема.

В процессе подготовки книги педагоги детского сада регулярно встречались с Надеждой Кузнецовой, обсуждали и составляли план действий. Первыми результатами стали рисунки детей, выполненные совместно с родителями. И это стало достоинством проекта, ведь в процессе творчества малыши еще раз поговорили в семье о живой природе и ее проблемах. Темы для рисунков были очень разными, но все они нашли отражение в работах детей: «Я иду в детский сад», «Красивая клумба», «Старая игрушка», «Я желаю Вырице...» и многое другое.

Как считает Надежда Кузнецова, дети — самые искренние собеседники: «Они видят жизнь, наблюдают, подмечают и запоминают даже то, на что взрослые не обращают внимания. Иногда они любят фантазировать, но, по сути, говорят, что думают. И детские рисунки в этой книге иллюстрируют их чистые мысли и мечты».

К работе над книгой также были привлечены молодые драматурги. В сборник вошли не только рассказы и стихотворения Надежды Кузнецовой, но и небольшие экологические пьесы для детей Юлии Логвиненко, Ирины Якиной и Елены Оносовской. Кстати, в детском саду №50 уже поставили спектакли по этим пьесам. Гости презентации увидели постановку по пьесе «Случай на речке», которую подготовили воспитанники детского сада.

Во время презентации книги все участники творческого процесса, включая детей, получили экземпляр издания с автографом автора. С особым трепетом их принимали дети, ведь они впервые видели свои работы на страницах самой настоящей книги. Интересно, что в книгу вошли рисунки детей в черно-белом исполнении — для того, чтобы их можно было раскрасить прямо на страницах.

Автор книги Надежда Кузнецова сердечно благодарит руководителя детского сада №50 Викторию Дычко, ее заместителя Анну Куколину, педагогов детского сада и родителей за радость сотрудничества и деятельную поддержку этого проекта. Особую благодарность она выражает поддержавшим проект депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Людмиле Тептиной и Олегу Белову.

Сотрудники детского сада №50, со своей стороны, также благодарят всех участников этого замечательного проекта — детей, воспитателей, родителей, благотворителей и, конечно же, автора книги Надежду Кузнецову за предоставленную возможность стать соавторами настоящей книги.

Юлия Лысанюк