Неравнодушие, талант и профессионализм — ленинградские журналисты в числе лучших на Северо-Западе

Награды лучшим журналистам вручили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, а также члены жюри.

Журналисты из Ленобласти представили на конкурс наибольшее количество работ — 43 материала. В число лучших публикаций вошли репортаж Выборгской муниципальной телекомпании «У самовара. Семья Берендеевых» и серия экономических материалов «Дела немалые» телеканала «СТВ» из Соснового Бора.

За активное участие в конкурсе представителей профессионального сообщества дипломом был награжден Комитет по печати Ленинградской области.

«Наши журналисты продемонстрировали не только высокий уровень профессионального мастерства, но и неравнодушие. Они используют свой талант, чтобы помогать нашим жителям, вдохновлять нас на новые свершения. Для многих журналистика стала не просто профессией, а настоящим служением нашему Отечеству», — подчеркнула Анна Данилюк.