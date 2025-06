Застройщик из топ-20 мира приходит в Ленинградскую область

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленного строительства, включая возможность размещения в регионе производства для машиностроительной отрасли. В рамках переговоров было предложено рассмотреть потенциальные площадки и наметить шаги по подготовке дорожной карты проекта.

«Ленинградская область сегодня — один из крупнейших регионов по объёмам строительства. Мы самодостаточны, у нас есть опыт, кадры, промышленный потенциал. Мы всегда открыты к эффективному партнёрству, что подтверждается расширением пула наших партнёров. У нас уже есть опыт сотрудничества с китайскими компаниями — в том числе на крупных строительных площадках, где задействованы специалисты из КНР. Если коллеги готовы делиться технологиями, вкладываться в производство и работать в нашем правовом поле — мы окажем всестороннюю поддержку. Мы заинтересованы в результатах и готовы к предметной работе», — отметил Евгений Барановский.

По словам представителя Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd Чен Ёна, Ленинградская область представляет собой привлекательную площадку для локализации. Компания готова адаптировать свои технические решения под российские нормы и предложить высокую скорость и качество строительства при конкурентной стоимости. Energy China обладает необходимыми инженерными ресурсами и опытом полного цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию — и готова продемонстрировать свои возможности в случае развития партнёрства.