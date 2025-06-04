Путешествие в безопасность
На днях воспитанники детского лагеря «Звездный», организованного на базе Гатчинской школы № 7 отправились в увлекательное путешествие в 43-ю пожарно-спасательную часть г. Гатчины.
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Это не только интересная экскурсия, но и важный шаг в воспитании уважения к профессии пожарного и понимания их роли в обществе. Ребята узнали о том, какие задачи выполняют спасатели, и как важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Одним из самых ярких моментов экскурсии стало знакомство с пожарной машиной. Пожарные подробно рассказали о каждом элементе техники: от системы водоснабжения до специальных инструментов, которые используются для спасения людей и тушения пожаров.
Такие мероприятия помогают детям осознать значимость профессий, связанных с обеспечением безопасности, и вдохновляют их на активное участие в жизни общества.
ОНД и ПР Гатчинского округа.
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