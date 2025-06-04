Путешествие в безопасность

Это не только интересная экскурсия, но и важный шаг в воспитании уважения к профессии пожарного и понимания их роли в обществе. Ребята узнали о том, какие задачи выполняют спасатели, и как важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Одним из самых ярких моментов экскурсии стало знакомство с пожарной машиной. Пожарные подробно рассказали о каждом элементе техники: от системы водоснабжения до специальных инструментов, которые используются для спасения людей и тушения пожаров.

Такие мероприятия помогают детям осознать значимость профессий, связанных с обеспечением безопасности, и вдохновляют их на активное участие в жизни общества.

ОНД и ПР Гатчинского округа.