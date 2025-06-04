Ветераны-афганцы подписали соглашение

Гатчина хлебом-солью встречала белорусскую делегацию ветеранов, воевавших в Афганистане. Теплый прием помог организовать совет ветеранов Гатчинского округа во главе с Людмилой Голубевой.

- Сразу хочу отметить, где бы ни жили, куда бы ни приехали, воины-афганцы всегда рады встрече и, если нужно, помогают друг другу, – отметил председатель Гатчинской организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александр Давыдов. - В этот раз на праздничные майские дни к нам приехали из Республики Беларусь две делегации – из Витебской области и Брестской. Белорусские ветераны посетили Пискаревское кладбище, где возложили венки и цветы, посетили концертный зал «Октябрьский». В Петербурге в великий день 9 мая стали зрителями Парада Победы. Сидели на трибуне в правительственной ложе. Были очень тронуты и самим парадом, и гостеприимством, и особыми вниманием со стороны областной организации.

Программа пребывания была насыщенной. После парада ветераны возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в парке на проспекте Славы. На следующий день с экскурсией побывали в Смольном. Отдали дань памяти воинам 103-й воздушно-десантной дивизии на Серафимовском кладбище. Возложили венки и цветы у вечного огня на мемориале жертвам геноцида мирных жителей в деревне Зайцево Гатчинского округа.

Завершилось пребывание подписанием в Гатчине двухстороннего соглашения между Ленинградской региональной общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана и специальной военной операции» и общественным объединением «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Участники знакового события обсудили общие вопросы и обменялись памятными сувенирами.

- Делегация нашей афганской организации уже ездила в Беларусь, – рассказал Александр Давыдов. - Мы были восхищены приемом и масштабом проведения мероприятий, посвященным нашей общей истории. В этом году на ленинградской земле прошла встреча, посвященная 80-летию Победы. Состоялся обмен опытом между общественными организациями двух дружественных стран. Теперь нас ждут в Беларуси с ответным визитом.

Татьяна Можаева