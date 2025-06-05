Мир нашего детства в исторической ретроспективе

Она объединила студентов и педагогов факультета истории и социальных наук Ленинградского областного университета им. А.С. Пушкина, учащихся и преподавателей Войсковицкой общеобразовательной школы №1.

Гостям была предложена познавательная экскурсия по историческому музею школы искусств. Группа юных гитаристов ДШИ (педагог – Юрий Иванович Карьялайнен) исполнила несколько лирических мелодий.

Яркое и интересное путешествие в прошлое совершили участники этого мероприятия, ведущим которого выступила кандидат исторических наук старший преподаватель кафедры истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина Анастасия Жукова. Перед собравшимися выступил директор Войсковицкой детской школы искусств почетный работник культуры Ленинградской области Александр Крушельницкий. Он представил презентацию мультимедийной системы «Усадьба Войсковицы» и рассказал об основных направлениях развития учебного заведения, связанных с музейно-краеведческой деятельностью.

В студенческих докладах были рассмотрены интересные темы: повивальное искусство и акушерское образование в царской России, повседневная и парадная детская мода ХIХ–ХХ веков, адаптация иногородних школьников в учебных заведениях Петербурга в дореволюционный период, санитарно-гигиеническое состояние петербургских гимназий и реальных училищ и другие. Кандидат исторических наук старший преподаватель кафедры истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина Ольга Семенова выступила с сообщением о детях, служивших в прислуге на рубеже ХIХ–ХХ веков.

Краевед, руководитель исторического музея Войсковицкой школы искусств почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков выступил с докладом «Детский отдых и развлечения в барской усадьбе на примере барских поместий Гатчинского округа», представив презентацию о будущих юных знаменитостях Надежде Ганнибал, Матильде Кшесинской, Владимире Набокове. Его повествование сопровождалось представлением некоторых любопытных экспонатов из его коллекции.

Одним из лучших выступлений стала презентация студента 4-го курса кафедры истории и социальных наук Александра Чернышова «Зарождение современной детской моды в России».

Самым молодым докладчиком стал Василий Сыроквашин, учащийся 3-а класса школы

№169 Центрального района Санкт-Петербурга, имеющий гатчинские корни. Темой его рассказа стала дачная Вырица и ее именитые владельцы. Он хорошо справился со своей задачей и ответил на вопросы участников и гостей конференции.

Прошла также презентация стендовой фотовыставки, подготовленной студентами и преподавателями кафедры истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина. Ее представил кандидат филологических наук заведующий научно-образовательного центра краеведческих исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Станислав Степанов.

Это уже второе мероприятие в этом году, которое проводится в поселке Войсковицы совместно с Ленинградским государственным университетом им. А.С. Пушкина.

Никита Козачёк