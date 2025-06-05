Семьи года выбрали в Ленобласти

Победителями стали:

«Золотая семья» – Алексей и Екатерина Цветковы, 32 года в браке, но не теряют страсти к приключениям: на серебряную свадьбу отправились в путешествие через всю страну во Владивосток и обратно.

«Многодетная семья» – Анатолий и Анна Кезины и их шестеро детей. Анатолий и Анна в браке 14 лет и в прошлом году были награждены знаками отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть».

«Молодая семья» – Дмитрий Бисеров, Полина Бондаренко и их сын Ярослав. Супруги имеют спортивные награды и занимаются организацией экскурсий на русском жестовом языке для людей с ограниченными возможностями.

«Сельская семья» – Ян и Александра Андреевы. Они воспитывают троих детей и организуют праздники и торжественные мероприятия в своей деревне Дубок в Сланцевском районе.

«Семья-хранитель традиций» – Владимир и Елена Лесун, основатели фабрики по производству шнуров для макраме и интерьерного вязания, названной в честь их дочери Софии, а также Академии Рукоделия Sofistyle, где прошли обучение по макраме и вязанию более 12 000 человек из 49 стран. Прапрадедушки и прапрабабушки этой семьи занимались резьбой по дереву и рукоделием ещё с XIX века, и жизнь в XXI – не повод останавливаться.

«Семья защитника Отечества» – Наталья и Сергей Пепелины. Сергей – подполковник ВС РФ, участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества. Наталья – начальник штаба Приозерского отделения Юнармии и Волонтер Победы.

Организаторами всероссийского конкурса являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.