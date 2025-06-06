Льготный проезд по ЕКП «Ленинградская» оформят в МФЦ Ленинградской области

ЕКП «Ленинградская» - это электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного. ЕКП «Ленинградская» оформляется в любом отделении Банка «Санкт-Петербург».

Право на льготный проезд можно оформить в любом МФЦ Ленинградской области – для этого нужно обратиться в любой филиал, отдел, удаленное рабочее место.

Если у гражданина нет права на льготный проезд, он может оплачивать проезд ЕКП «Ленинградская» на маршрутах общественного транспорта Ленинградской области по акции - получать кэшбек 25% от стоимости проезда (не более 1000 рублей в месяц). Для этого нужно зарегистрировать ЕКП «Ленинградская» в программе лояльности «Привет, МИР!» на сайте vamprivet.ru.

За получением более подробной информации об использовании ЕКП «Ленинградская» на общественном транспорте можно обратиться в колл-центр МФЦ Ленинградской области по телефон 8 (812) 775-47-47 или в любой областной центр «Мои документы».