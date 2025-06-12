Президентская библиотека – о праздновании Дня России

Помимо провозглашения государственного суверенитета республики, декларация содержала ещё целый ряд важнейших положений: впервые в РСФСР признавалось равноправие политических партий и общественных организаций, провозглашался принцип разделения властей, признавалась необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей и округов, равно как краёв и областей РСФСР.

В дальнейшем, после распада СССР, приняты новая Конституция (1993), новые государственные символы и новое название – Российская Федерация (Россия). Классическое название нашего государства вновь стало основным.

Бывшие республики одна за другой объявляли о выходе из Советского Союза и своей независимости, несмотря на желание руководства «создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР» и положительные итоги Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Поэтому и в России день принятия Декларации о государственном суверенитете стали называть Днём независимости.

11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня» установлено, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации является праздничным (нерабочим) днем и отмечается 12 июня.

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации — 12 июня объявлен государственным праздником России. С 1998 года он стал называться Днём России, но официально новое название праздник получил лишь в 2002 году, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

История российской государственности – одно из приоритетных направлений работы Президентской библиотеки. На портале представлены четыре базовые коллекции: «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и «Территория России».

В основе наиболее значительной коллекции «Государственная власть» – оцифрованные официальные и архивные документы, научные, научно-популярные и учебные издания, фото- и кинохроника, аудио- и видеозаписи, а также документальные фильмы ‒ всего более 60 тысяч наименований.

Истории власти в современной России посвящён проект «Президентская летопись», куда вошли фильмы: «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Архив Президента Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту» и «Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлёвский дворец».

О российском народе рассказывает одноимённая коллекция, в которую входит более 44 тысяч различных материалов. Основу коллекции составляют цифровые копии официальных документов, фотографий, кинохроники, научных и научно-популярных монографий, периодических изданий, объектов архивного и музейного хранения.

Российская Федерация является самым большим государством на Земле с точки зрения площади занимаемого пространства. Научные и учебные издания, географические материалы, фотографии, кинохроника и архивные документы, рассказывающие о земельных, биологических, минеральных и других богатых ресурсах не только современной России, но и стран, которые входили в состав Российской империи и СССР, представлены в коллекции «Территория России».

В коллекции «Русский язык» собраны материалы, отражающие главные этапы развития родной речи – как письменной, так и устной. Это памятники русской письменности, авторефераты диссертаций, словари, справочники и учебные пособия.

Подборка материалов коллекции «Конституция – Основной закон» содержит проекты и полные тексты всех конституций нашей страны в разные эпохи, а также оригинальные тексты и издания конституций отдельных субъектов Российской Федерации.

В фонде Президентской библиотеки и на официальном портале учреждения представлен текст Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

В Президентской библиотеке хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации. Это подарок Президента Российской Федерации в день открытия библиотеки – 27 мая 2009 года. Копию инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации можно увидеть как в Зале Конституции Президентской библиотеки, так и на виртуальной экскурсии, представленной на портале библиотеки.

Информацию о праздновании Дня России можно найти на портале Президентской библиотеки, в разделе «День в истории».