Продолжить службу в мирной жизни

Новое начало

Лейтенант Айдар Сайфутдинов был мобилизован осенью 2022 года из Республики Татарстан. В окрестностях Херсона получил тяжёлое ранение, после которого проходил длительное лечение в Санкт-Петербурге. В этот кризисный момент он узнал от волонтёров о кластере комплексной помощи ветеранам в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Здесь, во Всеволожске, началась новая глава жизни участника СВО.

— Взорвалась мина. Госпиталь, восстановление, осознание. Казалось, жизнь разделилась на до и после. Мне повезло — на пути встретились нужные люди. Во Всеволожском кластере я нашёл новое начало, — говорит Айдар, позывной «Якты».

Вместе с женой он живёт в доме совместного проживания на территории кластера, принимает гостей, делает первые шаги на новых протезах. Впереди — реабилитация, тренировки и возвращение к активной жизни. В планах Айдара — собственный дом, ребёнок и восхождение на Эльбрус.

История Айдара — пример того, как в Ленобласти ветераны получают поддержку на всех этапах возвращения к мирной жизни. Но поддержка важна и дальше — уже на этапе выхода на рынок труда, где так легко остаться один на один с трудностями. Именно с этой темы губернатор Александр Дрозденко начал встречу с участниками СВО.

— Сегодня мы берём на себя обязательства, что всем, кто хочет трудоустроиться, мы будем помогать в этом. Мы сейчас активно смотрим на возможности трудоустройства на наших муниципальных предприятиях, в государственных учреждениях, — заявил глава региона.

Работа для каждого

Ленинградская область не просто трудоустраивает вернувшихся с фронта — она строит экономику возможностей, где защитники Отечества становятся востребованными специалистами, предпринимателями и лидерами изменений.

— Наш регион — один из самых активных по поддержке участников СВО и членов их семей. У нас действуют 84 меры поддержки, мы – лидеры по этому показателю в России. Главное — мы не останавливаемся, а продолжаем расширять поддержку. Например, недавно ввели социальное такси для участников СВО с инвалидностью, даже если у них пока нет официального статуса ветерана боевых действий, — отметил губернатор.

В ближайших планах — введение именных стипендий губернатора Ленинградской области для ветеранов, которые продолжат обучение в очной форме. Также рассматривается возможность предоставления «подъёмных» в размере 30 тысяч рублей для бойцов, решивших переехать на постоянное место жительства в Ленобласть. Оформить поддержку можно будет через региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

Поддерживает Команда47 и работодателей, которые трудоустраивают бойцов СВО с инвалидностью. Таким предприятиям от региона полагается выплата в размере 1 миллиона рублей. Субсидия выделяется при гарантии, что участник СВО будет фактически трудоустроен на срок не менее чем 2 года. Кроме того, на оборудование рабочего места для ветерана СВО регион выделяет до 500 тысяч рублей. Эти средства можно направить на установку специализированного оборудования, компьютера или адаптацию пространства под нужды сотрудника. Также компенсируется зарплата наставника, который помогает ветерану освоиться на новом месте.

Среди тех, кто уже проявляет интерес к сотрудничеству, — крупнейшие государственные компании. Ленинградская область ведёт активные переговоры с «Ленэнерго», «Газпромом» и «Транснефтью» — там нужны диспетчеры, координаторы, делопроизводители.

Люди дела

Тем, кто готов не просто вернуться к работе, а попробовать себя в новом деле, регион предлагает ещё одну возможность — заняться предпринимательством. Для этого на территории Всеволожского кластера создадут бизнес-инкубатор. В его состав войдут от 6 до 8 цехов для социального предпринимательства — от деревообработки до сборки БПЛА.

Продолжится и обучение гражданским специальностям. Сейчас на базе кластера ветераны СВО могут получить востребованные профессии: оператора 3D-печати, делопроизводителя, тестировщика программного обеспечения, повара, мастера по ремонту одежды, оператора ЭВМ с уклоном в графику. В ближайшее время перечень специальностей планируется расширить — в частности, рассматривается запуск ускоренных курсов подготовки фельдшеров.

Со своей стороны ветераны, пришедшие на встречу, отметили: возможностей в регионе достаточно, но не всегда о них удаётся вовремя узнать. Особенно остро проблема чувствуется в отдалённых районах. Прозвучали конкретные предложения — ввести социальных координаторов из числа бойцов, распространять брошюры в общественных местах, разработать мобильное приложение с информацией о выплатах, обучении и реабилитации.

– Будем активнее работать с раздаточными материалами про льготы и субсидии. Вводить точечных специалистов, которые по конкретной теме могут рассказать людям о существующей поддержке, — заявила на встрече руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

Также обсуждалась важность устойчивой поддержки — не в формате разовых мер, а через долгосрочные механизмы, в том числе социальное предпринимательство.

– Наша задача — не просто «закрыть» квоты. Мы создаём экономику возможностей. Когда ветеран СВО становится токарем с достойной зарплатой или открывает собственный цех — это лучшая реабилитация, — подытожил Александр Дрозденко.

Ксения Бондаренко

Фото: пресс-служба Правительства ЛО

Ленобласть ждёт героев

Стартовал приём заявок на второй поток образовательной программы «Бизнес героев 47». Она создана для участников СВО из Ленинградской области, которые хотят открыть своё дело. За четыре дня интенсивного обучения слушатели смогут проработать идею, изучить рынок, разобраться с регистрацией и подготовить проект для получения гранта до 750 тысяч рублей. Курс пройдёт с 17 по 20 июня на площадке Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.

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