Забота и поддержка – словом и делом

Связующее звено

– Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращается со специальной военной операции, смог найти свое место в жизни, в работе, в общественных делах, в спорте, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО на недавней встрече с участниками боевых действий в региональном фонде «Защитники Отечества». Напомним: государственный фонд был создан по инициативе президента два года назад с целью стать связующим звеном и единым окном между ветеранами СВО и органами власти.

Глава региона также отметил, что в Ленобласти действует наиболее развитая по сравнению с другими регионами сеть регионального фонда: три филиала, расположенные в Выборге, Всеволожске и Гатчине. 1 июня – дата основания их всех.

– Мы максимально стараемся помочь каждому нашему подопечному, – отмечает руководитель областного филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга ИСТОРИК. – Но мы видим также, что нам есть куда развиваться. Думаю, что мы станем ещё лучше, и это – главное.

Всевозможные возможности

Ленинградская область стала первым регионом, который начал выплаты в размере 1 млн рублей предприятиям (вне зависимости от формы собственности) за трудоустройство участника СВО с инвалидностью. В течение 6 месяцев областной бюджет дополнительно компенсирует такому предприятию половину затрат на выплату работнику заработной платы. Полгода – это оптимальное время для адаптации на новом рабочем месте и в новом коллективе.

Относительно недавно в регионе стартовала программа «Герои Команды 47». Напомним: о запуске этого образовательного проекта по образцу федеральной программы «Время героев» губернатор объявил 23 февраля на форуме «Защитники Отечества». По результатам обучения курсанты войдут в кадровый резерв Ленобласти и в дальнейшем смогут занять управленческие должности в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях. Было подано более 400 заявок, к обучению приступила первая группа из 47 человек.

Глава региона также проинформировал участников встречи, что вернувшиеся с передовой воины в приоритетном порядке смогут поступать в вузы и сузы и получать во время обучения губернаторскую стипендию.

Работа по всем фронтам

– Очень важно, что помимо помощи тем, кто возвращается к мирной жизни, достаточно активно Ленинградская область оказывает помощь тем, кто находится на передовой, – продолжает Александр Дрозденко. – Очень много ребят, получивших ранение, хотят продолжать работать на победу. Поэтому мы приняли решение строить рядом с Кластером во Всеволожске «Бизнес-инкубатор народного ВПК», где будут производиться дроны, средства защиты, оптика и многое другое.

Поскольку беспилотные летательные аппараты имеют большие перспективы в разных отраслях экономики, включая борьбу с лесными пожарами, эксплуатацию линейных объектов и т.п., то у народного ВПК, наряду с трудоустройством участников СВО, большое будущее. То же касается и других запланированных к производству в бизнес-инкубаторе товаров.

– Отдельная задача стоит по поддержке родных тех ребят, которые уже не вернутся. Каждая такая семья должна быть на учёте Фонда, местных администраций. Особенно дети, для каждого из которых должна быть создана индивидуальная образовательная траектория «школа-вуз-предприятие», и до трудоустройства он должен находиться под нашей заботой и контролем.

По мнению главы региона, в Фонд должно прийти работать как можно больше ветеранов СВО, тогда доверия со стороны потенциальных подопечных будет ещё больше. Александр Дрозденко озвучил также намерение ввести доплаты для тех ветеранов, которые придут работать на не слишком высокооплачиваемые, но требующие большой отдачи места социальных координаторов.

Ещё одно важное направление, к которому подключились наши герои, включая тех, кто получил тяжёлые ранения и ампутацию, – программа «Проверено СВОими». Они тестируют условия на транспорте, учреждениях и т.п., оценивая, насколько в реальности доступны пандусы, подъёмники, входные группы в бизнес-центр, поликлинику, администрацию и другие присутственные учреждения.

Не ради рекордов

Большая часть жизни активного человека – возможность заниматься спортом. В Ленобласти недавно прошёл первый фестиваль адаптивного спорта «Сохраняя победы», посвящённый 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем приняли активное участие ветераны СВО и люди с ограничениями по здоровью из разных районов региона, включая Выборгский.

В качестве презентации своего вида спорта на фестивале выступила созданная недавно команда по слэш-хоккею, уже успешно участвующая в соревнованиях. Кстати, игроки присутствовали и на встрече с губернатором.

– Важно не рекорды бить, а чувствовать себя активным, заниматься спортом на регулярной основе, – заметил глава региона. – Необходимо привлекать всё больше специалистов, которые могли бы тренировать ребят. Ну а когда закончатся боевые действия, и будет подписан мир на наших условиях, участники СВО, которых мы сейчас вовлекаем в активность, помогут нам справляться с возросшими задачами.

В наше время общество исправляет ошибки прошлого, когда участники боевых действий в Афганистане и Чечне не получали того внимания и заботы государства, которые доступны сейчас. Губернатор неоднократно подчёркивает, что забота о героях должна быть не на словах, а на деле, чтобы моральная, материальная и социальная поддержка была на должном уровне.

По итогам встречи Александр Дрозденко дал поручения по ряду направлений комитетам по здравоохранению, образованию, социальной защите: продолжить диспансеризацию, медицинскую реабилитацию, продумать возможности для регулярного санаторно-курортного лечения и оздоровления героев, их родных и близких, новые программы обучения и т.п.

Обратная связь

По откликам присутствовавших на встрече участников СВО можно судить, что власти региона идут в правильном направлении. К примеру, прозвучали вопросы о том, будет ли продолжение у проекта «Герои Команды 47», участвуя в котором, люди, прошедшие боевую закалку, смогут послужить Родине и на самых ответственных рубежах мирной жизни. Губернатор пояснил, что наряду с управленческими вакансиями, на соискание которых обязательно наличие высшего образования, в государственных и муниципальных учреждениях будут подбираться такие рабочие места, где достаточно диплома о средне-специальном образовании и обучения по адаптированной под эти цели программе «Герои Команды 47».

Также Александр Дрозденко пригласил участников СВО вступать в отряды «Ленспаса», созданные в нашем приграничном регионе для помощи пограничникам и структурам МЧС. Дежурство в них будет оплачиваться, а сами дружинники – обязательно застрахованы.

Кстати, многие ветераны боевых действий – люди творческие. В преддверии Дня ветерана боевых действий, который ежегодно отмечается 1 июля, Ассоциация ветеранов СВО проведёт в Гатчине фестиваль военно-патриотической песни «Братья, я не сдаюсь», на котором будут представлены авторские стихи и песни. Александр Дрозденко получил на фестиваль личное приглашение.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области