Новая жизнь Пудомяг

Сквер Воинской славы

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим провела традиционный объезд территории округа и побывала в Пудомягах, чтобы оценить ход очередного благоустройства. На Павловском шоссе завершаются работы в сквере Воинской славы. Автор и исполнитель – Центр компетенций Ленинградской области, реализующий проект по программе «Комфортная городская среда».

В прошлом году сквер получил подавляющее большинство голосов в ходе регионального рейтингового голосования по выбору общественных территорий для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители выбрали именно это памятное место для проведения благоустроительных работ в 2025 году.

Архитекторы предложили свое видение обустройства сквера. В мае прошлого года состоялась проектировочная сессия, на которой жители высказали пожелания: сохранить мемориальные функции территории, добавить места тихого отдыха, дорожки для прогулок, освещение и видеонаблюдение. Проектировщики учли все нюансы и преимущества территории: любимые всеми березы и сосны, расположение сквера в пешей доступности для местных жителей и одновременно близость к шоссе – для приезжих. Сохранив главную концепцию сквера как мемориала, архитекторы создали проект современного эстетичного пространства – с функциональными зонами для разных групп населения.

Главная особенность территории – объект культурного наследия регионального значения «Памятное место, где захоронены советские воины и местные жители, расстрелянные фашистами в 1941 году». Здесь традиционно проходят торжественные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной и важными историческими датами – митинги, возложения цветов. Непосредственно памятник расположен в центре сквера и также нуждается в реставрации.

Помимо мемориального значения, сквер давно стал любимым местом прогулок родителей с детьми, с колясками, здесь проводятся занятия скандинавской ходьбой, а также идет транзитный пешеходный поток. Создатели проекта спланировали несколько функциональных зон, объединенных общей концепцией и стилем. Пешеходные дорожки, как лучи, сходятся к центру сквера – воинскому мемориалу. От парадного входа начинается центральная аллея, которая ведет к памятнику и находится на его оси. Проектировщики расширили тротуар до четырех метров, предусмотрели установку скамеек, урн, низких светодиодных торшеров и грунтовых светильников под скамейками.

С противоположной стороны сквера к памятнику ведет «Путь Памяти» – аллея информационных стендов, посвященных истории воинской славы России и СССР. Каждый из восьми стендов рассказывает о подвигах, со-вершенных героями нашей страны во время различных вооруженных конфликтов.

Аллея тихого отдыха с ретро-гирляндами – место, приятное для прогулок и отдыха в любое время суток. На одной из дорожек установлены городские качели под навесом. Обрамляет сквер круговой маршрут для прогулок, бега и скандинавской ходьбы. На окраине сквера с одной стороны запланирована площадка для экспозиции военной техники, с другой – парковка на 12 мест.

Сквер будет красивым, зеленым и безопасным. На территории монтируется энергоэффективное освещение двух типов – высокие четырехметровые опоры и небольшие декоративные светильники. Существующее озеленение сохраняется, и дополнительно высаживаются аллеи лип, лиственниц, кленов, а также несколько сортов сирени, дерен белый, спирея и сортовая роза морщинистая. Для маломобильных групп населения предусмотрено понижение тротуара во всех точках пересечения с проезжей частью, а также ширина тротуаров два-четыре метра – для комфортного перемещения на колясках.

Процесс благоустройства сквера Воинской славы продолжается. Укладка тротуарной плитки, основные земляные работы завершены, сейчас идет монтаж освещения, устанавливаются скамейки, урны, качели.

Торжественное открытие запланировано в День поселка – 19 июля.

«Парк юрского периода» в Пудомягах

К Дню поселения будет завершено и благоустройство дворов у домов №1 и №3 в Пудомягах. Проект включает детские площадки с современным оборудованием, места для отдыха, прогулочные дорожки и озеленение.

Основную часть двора будут занимать спортивные и игровые площадки, а также территория для отдыха с безопасным резиновым покрытием. Между площадками обустраиваются асфальтированные прогулочные дорожки, велопарковка. Проектом предусмотрено асфальтирование парковки для автомобилей и обновление асфальтового покрытия проездов и тротуаров возле домов.

Главная «фишка» двора – тематика детских площадок в духе «Парка юрского периода» благодаря игровому комплексу под названием «Брахиозавр»: во дворе появится игровое сооружение в виде динозавра, а также лесенки, «лианы», качалки, песочницы, спортивные снаряды, детские тренажеры, канатный комплекс и прочее. Запланирована художественная роспись трансформаторной подстанции – тоже в стиле эпохи динозавров. Для отдыха во дворе поставят скамейки, шезлонги и даже повесят эко-гамак. Обязательный пункт благо-

устройства – современное освещение: светодиодные фонари и торшеры. Чтобы двор был не просто зеленым, но еще и красивым, озеленители посадят здесь кизильник, чубушник и сирень, вокруг площадок – ивы, на площадках для отдыха – дерен. Предусмотрен и посевной газон.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим дала высокую оценку преобразованиям на Пудомягской территории:

- Хочу отметить планомерную работу главы территориального управления Сергея Якименко. Это не просто точечные изменения, а хороший пример комплексного подхода. Результат – новые подъездные пути, тротуары и благоустроенные дворы с элементами отдыха для всех возрастов.

Людмила Николаевна подчеркнула, что важно не только создавать, но и поддерживать порядок на этих обновленных территориях.

КОС в Лукашах

В ходе объезда сотрудники администрации осмотрели на месте и обсудили состояние канализационных очистных сооружений в Лукашах. По итогам прошлого выезда была составлена дорожная карта, коммунальные службы обеспечивают технологический процесс очистки. Ситуация выглядит оптимистично, но остается под контролем.

Екатерина Дзюба