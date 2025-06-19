Сбер снова стал лидером рейтинга эквайеров Европы
Сбер вновь подтвердил своё лидерство в рейтинге крупнейших эквайеров Европы — девятый год подряд компания показывает лучшие результаты по количеству транзакций. Об этом в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.
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За 2024 год этот показатель составил 52,1 млрд транзакций (+10,8% за год), что почти в 4 раза больше, чем у ближайшего европейского конкурента Nexi (14,3 млрд транзакций).
Кроме того, в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров, согласно отчёту The Nilson Report, Сбер второй год подряд занимает третье место в Европе с 5 млрд онлайн-транзакций, уступая только специализированным игрокам: J.P. Morgan (6,13 млрд, почти 100% в онлайне) и Adyen (6,1 млрд, 57% в онлайне). У Сбера число онлайн-платежей составляет 9,6% от общего числа транзакций, что говорит о том, что банк успешно развивает, как офлайн-, так и интернет-эквайринг.
Фото пресс-службы Сбербанка
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