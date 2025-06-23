Более миллиона россиян зажгли виртуальные свечи в память о героях Великой Отечественной войны

Акция стартовала 10 июня и продлилась до конца 22 июня – Дня памяти и скорби. Каждый участник акции видел в режиме-онлайн, как «загорается» его свеча и отображается на счетчике. Зажженная свеча тут же отображалась на интерактивной карте. В число наиболее активных регионов вошли Москва и Московская область (ее жители зажгли 262 084 свечей – в три раза больше, чем в 2024 году), Санкт-Петербург и Ленинградская область (106 891 свечей – количество участников возросло почти в 3 раза) и Краснодарский край (105 475 свечей, что почти в два раза больше прошлогодних показателей). Также в первую пятерку лидеров по зажжению свечей попали Ростовская (63 100 свечей) и Свердловская (28 316 свечей) области.

На сайте можно было не только зажечь свечи, но и совершить путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка — видеоистория. Раздел «22 июня в историях» — это более 60 уникальных историй от первого лица, в которых своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне делятся участники боевых действий, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла, дети полка.

Благотворительный фонд с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Онлайн-акция «Свеча памяти» — еще одна возможность присоединиться к помощи ветеранам — каждый посетитель портала деньпамяти.рф мог сделать пожертвование и внести свой вклад в помощь ветеранам. Общими усилиями удалось собрать 1,3 млн рублей — эти средства будут направлены на необходимую медицинскую помощь подопечным фонда: приобретение слуховых аппаратов, колясок, лечение в профильных медицинских учреждениях, реабилитацию и другие медицинские нужны. Отчет о помощи, оказанной благодаря акции, появится на сайте осенью этого года.