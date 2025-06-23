Студенческие отряды Ленинградской области - на ПМЭФ-2025

В этом году главной темой форума стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Особое внимание организаторы уделили работе с молодёжью: 21 июня в рамках ПМЭФ состоялся Международный молодежный экономический форум «День будущего», ставший площадкой для обсуждения перспектив и вызовов, стоящих перед новым поколением.

Одной из участниц форума стала Валерия Кузнецова — сотрудник штаба Ленинградского областного регионального отделения «Российских студенческих отрядов», экс-заместитель командира студенческого педагогического отряда «Сознание». Валерия отметила, что участие в столь масштабном мероприятии открывает молодёжи широкие возможности для профессионального и личностного роста.

— Форум даёт уникальный шанс молодым людям реализовать себя в различных направлениях: наставничество, запуск собственных бизнес-идей, профессиональная ориентация, волонтёрская деятельность, а также участие в международных научных проектах, — поделилась эмоциями Валерия Кузнецова.

ПМЭФ-2025 вновь подтвердил свою роль не только как ведущей экономической площадки, но и как пространства для диалога, обмена опытом и поддержки инициатив молодых лидеров.