Ленинградские НКО ещё успевают побороться за гранты на добрые дела

Максимальная сумма поддержки составит 4 млн рублей. Софинансирование конкурсного отбора осуществляется за счёт средств Фонда президентских грантов и компании «Систэм Электрик».

Подать свой проект можно по 6 направлениям:

— Милосердие, справедливость: проекты в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.

— Крепкая семья: проекты в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, укрепления традиционных семейных ценностей

— Приоритет духовного над материальным, высокие нравственные идеалы, коллективизм: проекты в области культуры, искусства, науки, образования и просвещения, проекты в сфере местных инициатив.

— Преемственность поколений: проекты, направленные на работу с молодежью, развитие добровольчества (волонтёрства), проекты, посвящённые тематическому году в Ленинградской области.

— Созидательный труд: проекты в сфере благоустройства, повышения финансовой грамотности.

— Служение Отечеству и ответственность за его судьбу: проекты, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Подача заявок открыта на платформе до 30 июня.

Сроки реализации проектов — с 18.08.2025 по 17.08.2027. Подробнее о третьем этапе конкурсе — на сайте комитета общественных коммуникаций.

Консультации по заполнению грантовой заявки проводят областные ресурсные центры и специалисты комитета общественных коммуникаций.