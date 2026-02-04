Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском округе 5 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

05.02.2026 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Кезелево;

д. Пеушалово;

д. Куйдузи;

д. Лайдузи;

д. Ивановка;

СНТ Ижора (Ивановка).

 

05.02.2026 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

тер. СНТ Березнево;

д. Натальевка (частично).