Где отключат свет в Гатчинском округе 5 февраля

Когда говорят о «великих научных открытиях», обычно представляют что-то абстрактное: формулы, сложные термины, портреты в учебниках, статьи в научных журналах. Но на самом деле открытия — это про то, как работает наш сегодняшний мир. Интернет, медицина, космос, технологии — всё это выросло из идей, которые когда-то казались странными или даже ошибочными. И во многих из них ключевую роль сыграли российские и советские учёные