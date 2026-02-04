Где отключат свет в Гатчинском округе 5 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
05.02.2026 с 10:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Кезелево;
д. Пеушалово;
д. Куйдузи;
д. Лайдузи;
д. Ивановка;
СНТ Ижора (Ивановка).
05.02.2026 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
тер. СНТ Березнево;
д. Натальевка (частично).
