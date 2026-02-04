Что мы открываем сегодня

ЧЕРЕЗ СОМНЕНИЯ И ОШИБКИ

Периодическая таблица Менделеева — это не просто «таблица на стене кабинета химии». Это способ увидеть порядок там, где раньше был хаос. Менделеев понял: если элементы подчиняются логике, значит, можно предвидеть то, что ещё не открыто. И оказался прав.

Лобачевский усомнился в том, что пространство обязано быть таким, каким мы привыкли его видеть. Его неевклидова геометрия позже стала языком, на котором Эйнштейн описал Вселенную.

Попов показал, что сигнал может лететь по воздуху. Павлов доказал, что поведение можно изучать научно, а не «по ощущениям». Циолковский рассчитал полёты в космос задолго до запуска на орбиту первых ракет. Пирогов превратил хирургию из ремесла в науку. Басов и Прохоров дали миру лазеры — от хирургии до оптоволокна. Колмогоров и Лебедев заложили основы того, что сегодня мы называем алгоритмами, компьютерами и ИИ.

Важно не только что они открыли, но и как: через сомнения, ошибки, долгие расчёты и часто вопреки скепсису окружающих. Их объединяло одно: они меняли способ мышления. И сегодня этот способ мышления формируется не только в столичных институтах, но и в регионах.

В преддверии Дня российской науки мы приехали в Лужский институт — филиал ЛГУ имени А. С. Пушкина, чтобы увидеть, как выглядит наука глазами молодых учёных, и понять, почему они выбирают её.

Нас интересовал честный разговор о будущем прикладной науки. Без пафоса и формальных речей, а так, как его видят учёные: и опытные, и молодые. Мы обсудили научные достижения в области биотехнологии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, селекции и медицины.

ЛАБОРАТОРИЯ — ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Экскурсия началась с лаборатории — сердца кафедры биотехнологии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Нина Спижевая, заведующая кабинетом биотехнологии, показывает не оборудование, а возможности, которые оно открывает:

— Вот здесь химические реактивы, стерильные зоны — всё для клеточной инженерии, для выделения биологически активных веществ. Биотехнология ведь — это инженерная специальность. Экология, переработка продукции растениеводства, пищевая, молочная и мясная промышленность, почвы, вода, воздух — всё здесь переплетается.

В нескольких предложениях — история кафедры. Биотехнологический факультет в Луге был создан по инициативе доктора сельскохозяйственных наук Михаила Васильевича Иванова. Первый выпуск состоялся в 2005 году, а сегодня это более тысячи выпускников, работающих на химических производствах, консервных, молочных и комбикормовых заводах Ленинградской области.

Ольга Решетникова, доцент кафедры, кандидат биологических наук, с гордостью рассказывает:

— Завод «Белкозин», который выпускает натуральную оболочку для колбас и сосисок, — единственный в стране. Все технологи — наши выпускники, включая главного технолога.

Студентов здесь не готовят «на всякий случай». Их ориентируют на практику и отправляют туда, где им действительно интересно: на производства, в научные институты и лаборатории, например, во Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ).

Екатерина Полтева, специалист лаборатории молекулярной генетики ВНИИ и старший преподаватель Лужского института:

— Наука — это одна из самых творческих профессий, по тому что на всех этапах перед учёным стоят задачи созидания: продумать эксперимент, составить гипотезу, провести исследование, посмотреть результаты. Потом написать статью, чтобы мир узнал об открытии. Требуются воображение, фантазия, любопытство и желание познать мир, раскрыть его законы и привнести что-то новое. Эту позицию поддерживают и студенты, у которых научные открытия ещё впереди.

«НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СТАРОСТИ»

Кирилл Николаев, студент 4 курса: «Вообще получилось случайно. Не ожидал, что стану биотехнологом. Зацепила научная работа и возможность создавать новые продукты».

Кирилла впечатлила практика на заводе специй в Новгородской области. Инкапсулирование вкусоароматических веществ, микрокапсулы, которые под микроскопом выглядят совсем иначе, чем обычный порошок.

— Эта технология сохраняет вкус и аромат при термообработке и продлевает их действие. Когда понимаешь, что это реально работает, это затягивает.

У Кирилла Захарова путь то же начался «по стечению обстоятельств»: «Поступил на биотех, и всё. Сейчас изучаю ДНК и гены кур в институте ВНИИГРЖ под Пушкином. На птицах удобно наблюдать изменения породы».

А дальше — дерзкая мечта: «Я бы хотел решить проблему старения. Не хочу умереть от болезней старости. В теории наука может разобраться с механизмами старения».

Юрий Саласин выбрал биотехнологию осознанно, ещё в школе: «Хорошо шла биология и химия. Интересно не только скрещивание, но и поиск новых способов модификации продуктов. Хочется понимать последствия, мутации и их влияние на человека».

НАУКА КАК ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Максим Иевлев пришёл в биотехнологию после армии, уже имея диплом юриста: «В 2022 году понял, что надо учиться дальше. Выбирал между экономикой и биотехнологией. Выбрал второе — показалось актуальным. Санкции, развитие страны… Здесь надо гореть профессией».

Ксения Михайлова: «У меня уже есть образование техника мяса и мясных продуктов. Здесь — возможность заниматься исследованиями, разработкой новой продукции и занимать более высокие позиции».

Тамара Киселёва: «Мне всегда нравилась биология. Хочу развиваться, возможно, в магистратуре. У меня прадед был учёным-аграрием в Воронеже. Я его не застала, но хочется продолжить династию. Может быть, открыть что-нибудь».

История Лады Дорошенко почти как отдельный научный проект. Переезд с Дальнего Востока, грант Фонда содействия инновациям, разработка биостимулятора для рыб из красных водорослей, собственные бассейны, месяцы экспериментов: «Это было тяжело, но интересно. Рыбы до сих пор живы. В будущем хочу уйти в пищевое производство».

Максим Хохлов, первокурсник: «Увлекает химия, синтез. Думаю, дальше идти в магистратуру. Родные поддержали — говорят, что с такой специальностью без работы не останусь».

ПОД МИКРОСКОПОМ И В ПЕРСПЕКТИВЕ

По словам старшего преподавателя кафедры Галины Разумковой, студентов уже приглашают работать лаборантами: исследовать качество молока на заводе или проверять консервы на наличие микроорганизмов, видимые только под микроскопом, но выявляемые лабораторными методами. Но ребят интересует научная работа, а не только практика.

Будущие открытия учёные кафедры биотехнологии видят в переработке твёрдых бытовых отходов, сточных вод и обеззараживании, использовании методов биотехнологии в пере работке сельскохозяйственной продукции, получении качественной пищевой продукции…

Ольга Решетникова одним из самых перспективных считает направление селекции растений.

— Новые сорта можно выводить за один-два года, а не десятки лет, используя генетическую инженерию. Метод клонального микроразмножения позволяет вырастить целое растение из одной клетки. Это безвирусное оздоровление растений.

Рассказы молодых учёных убеждают, что это далеко не единственное направление, в ко тором будут сделаны открытия.

