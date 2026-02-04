Импортозамещение: в Ленобласти заработало новое высокотехнологичное производство для медицины
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил завод «Орион» в Сертолово, где запустили выпуск медицинского направления — вакуумных пробирок для лабораторных исследований и готовых заточенных игольных трубок для сборки медицинских игл.
«Цель — производить миллионы и миллиарды единиц продукции. Больше всего в этих цехах дорожат чистотой. «Чистая зона» аттестована, режим находится под постоянным контролем.
Предприятие из Сертолово ставит цель полностью обеспечить рынок Петербурга, Ленинградской области и России импортозамещенными вакуумными пробирками и иглами для всех видов медицинских анализов.
Это хороший пример того, как действующее промышленное предприятие осваивает новое, технологически сложное направление. Мы развиваем такие производства у себя в регионе, чтобы ключевые расходники для здравоохранения не зависели от внешних поставок. В итоге это и устойчивость медицины, и новые современные рабочие места для ленинградцев», — отметил Александр Дрозденко.
Мощность новой линии — до 180 млн пробирок и 300 млн игольных трубок в год, аналогов такому производству в России нет.