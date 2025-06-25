ПМЭФ-2025: новые горизонты

До встречи в порту

Стенд Ленинградской области на ПМЭФ-2025 выглядел эффектно и внушительно. Зону 47-го региона оформили в виде гигантского морского грузового судна лазурного цвета, окружённого бакенами, подъёмными кранами, контейнерами и швартовыми тумбами — как в настоящем порту. Эта морская символика, как и слоган «Открываем новые горизонты», подчеркивали особую роль региона в международной торговле и отражали возможности новых внешнеэкономических связей.

— Ленинградская область является одним из крупнейших морских хабов России, — пояснил в день открытия форума глава региона Александр Дрозденко. — Сегодня 25% от всех перевалок торговых грузов через порты России идут именно через Ленобласть. Грузооборот растет – только в прошлом году оборот в Усть-Луге перевалил за 135 млн тонн грузов.

Познакомиться с инвестиционным потенциалом и мерами поддержки бизнеса гости могли на «Капитанском мостике» — центральной зоне стенда. С помощью интерактивной панели участники форума выбирали интересующий контент и выводили его на широкоформатные экраны.

На фоне этой промышленной строгости особенно эффектно выглядела церемония открытия стенда: по импровизированной палубе под звуки самбы прошлись танцовщицы в перьях — получился настоящий бразильский карнавал.

— Треть всех грузов в наших портах — минеральные удобрения. Один из основных потребителей минеральных удобрений — это Бразилия. Поэтому, когда думали, как же открыть стенд, то решили обратиться за помощью к бразильским партнерам, — поделился губернатор Ленобласти.

От газохимии до конфет

Не успели смолкнуть звуки самбы, как на стенде Ленобласти начались подписания инвестиционных соглашений. Первый день форума принёс в копилку региона более 478 млрд рублей.

За этой цифрой стоит расширение портовых мощностей в Усть-Луге на сумму свыше 80 млрд рублей и строительство газохимического завода на 700 рабочих мест в Кингисеппском районе. Важными событиями для региона станут открытие центра социальной реабилитации в Тихвине и туристического агропарка в Гатчинском округе. По итогам форума в Ленобласти запустят производство технологичного оборудования для флота и промышленности, а также два кластера мясного животноводства.

Среди проектов оказались и принципиально новые для нашего региона. Так, во Всеволожском районе появится индустриальный парк «Разметелево» формата light industrial. Это компактные и готовые к эксплуатации производственно-складские помещения с полной инженерной инфраструктурой. Территория вокруг парка будет благоустроена с озеленением, парковками, зонами для тренировок на открытом воздухе. Проект обеспечит создание свыше 900 рабочих мест.

— Мы создаём максимально комфортную среду: всё уже подключено, всё работает, — объяснил «Ленинградской панораме» директор по развитию компании-инвестора Олег Абрамов. — Резидентам останется только заехать и начать производство. Электроснабжение, вода, отопление, пожаротушение — всё предусмотрено.

Оживление в зале вызвало подписание соглашения с производителем натуральных сладостей из Янино. Бренд, специализирующийся на орехово-фруктовых и мультизлаковых конфетах и батончиках, планирует расширение мощностей.

— Это продукция, в которой есть не только вкус, но и польза, — подчеркнул директор компании Сергей Иванов. — Мы говорим о функциональных сладостях: с суточной нормой белков, витаминов, пищевых волокон — и при этом без лишней тяжести, как это бывает у диетической еды.

Надёжные связи

Успешной для региона стала и работа по укреплению международных и межрегиональных связей. Опыт ленинградского Мультицентра трудовой и социальной интеграции привлёк внимание Республики Кыргызстан. На ПМЭФ-2025 было подписано трёхстороннее соглашение между Мультицентром, комитетом по социальной защите населения Ленобласти и Министерством труда, социальной защиты и миграции Кыргызской Республики. Речь идёт о развитии совместных программ по профессиональной реабилитации, обучению и сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью.

— Прошёл всего год с нашей встречи в Ленобласти, но за это время мы развили инфраструктуру, расширили возможности и готовы к конструктивному сотрудничеству, — подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко.

Социальный характер носит и соглашение с правительством Курской области. Опыт ленинградских строителей пригодится региону при возведении крытой ледовой арены, а также восстановлении объектов, пострадавших от агрессии ВСУ.

Не забыты и ближайшие соседи. Ленинградская и Псковская области, а также Санкт-Петербург объединят усилия для создания туристического маршрута по пушкинским местам к 225-летию со дня рождения поэта. Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 в присутствии полпреда Президента в СЗФО Александра Гуцана.

Флагманы развития

По итогам форума Ленинградская область заключила 34 инвестиционных соглашения на сумму 740 миллиардов рублей. Более половины этой суммы — свыше 400 млрд — приходится на Кингисеппский район, ставший лидером по объёму привлечённых вложений. А по числу инвесторов первое место занял Всеволожский район.

— Для нас ПМЭФ — это не только возможность подписания соглашений, но прежде всего начало реальной работы. Более 90% ранее заключённых договоров получают развитие в виде новых производств, объектов и рабочих мест. Сегодня мы говорим о будущем региона: строительстве IT-парков, цифровизации государственных услуг, модернизации надзорного законодательства, развитии экологических и транспортных направлений, — подвёл итоги форума глава региона.

В дни ПМЭФ-2025 Ленинградская область была также отмечена во всероссийских рейтингах. Регион вошёл в лидеры ЭКГ-индекса устойчивого развития, который оценивает регионы по трём ключевым направлениям — «Экология», «Кадры» и «Государство». Также Ленобласть попала в ТОП-5 по эффективности контрольно-надзорной деятельности по версии Минэкономразвития РФ, показав высокие результаты в профилактике нарушений и организации взаимодействия с бизнесом.

ПМЭФ-2025 подтвердил: у Ленинградской области есть не только сильные партнёры, но и чёткое понимание, куда двигаться дальше. Новые горизонты становятся ближе — с каждым реализованным проектом.

Станислав Бутенко

Фото: Пресс-служба Правительства Ленобласти