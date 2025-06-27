Пожарные – герои в красных машинах: увлекательная экскурсия для юных гостей

Экскурсию начала инспектор ОНДиПР Гатчинского округа Наталья Зелинская, которая в доступной форме объяснила детям основные правила пожарной безопасности и порядок действий в случае возникновения пожара. Инспектор объяснила ребятам, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, проблем с электропроводкой и забытых включенных электроприборов. Практически показав как действовать при пожаре, она подчеркнула важность немедленного звонка в пожарную службу, быстрой эвакуации и использования огнетушителей и других средств первичного пожаротушения. Особое внимание было уделено правилам безопасного обращения со спичками и зажигалками, которые часто становятся причиной пожаров.

Затем юных гостей встретили опытные пожарные, которые провели увлекательную экскурсию по пожарной части. Ребята с интересом рассматривали пожарные машины, изучая их оборудование и возможности. Пожарные рассказали о своей непростой и ответственной работе, о том, как важно быть всегда готовым к выезду и оказывать помощь нуждающимся. Детям показали спецоборудование пожарных: дыхательные аппараты, рукава, инструменты для тушения пожаров. Каждый элемент сопровождался подробным объяснением, которое вызывало неподдельный интерес у ребят.

Дети с удовольствием примеряли каски и боёвки, чувствуя себя настоящими пожарными. Это, без сомнения, стало самым запоминающимся моментом экскурсии!

Экскурсия в пожарную часть оказалась не только интересной, но и очень полезной. Ребята не только узнали много нового о работе пожарных и технике, но и усвоили важные правила пожарной безопасности, которые помогут им защитить себя и своих близких от опасности.